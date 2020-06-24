İşsizlik maaşı şartları nelerdir? İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar?
İşsizlik maaşı alma şartları araştırılan konular arasında bulunuyor. İŞKUR, sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir. Vatandaşların bu maaştan yararlanabilmeleri için İŞKUR’a başvuru yapmaları gerekiyor. İşte detaylar…
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İşsizlik maaşı almak isteyen vatandaşlar başvurular ile ilgili detayları öğrenmek istiyorlar. Vatandaşların bu maaşı alabilmeleri için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmaları gerekiyor. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir.
İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?İŞKUR’un resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde: Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.
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İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.