İşsizlik maaşı şartları neler? Kimler işsizlik maaşı alabilir?

İşsizlik maaşı, sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez. Ancak işsizlik maaşından faydalanmak için bazı şartların sağlanması gerekir. Peki, işsizlik maaşı şartları neler? Kimler işsizlik maaşı alabilir?
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1
Türkiye'de Mart 2002 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmış işsizlik sigortasının yasal dayanağı 4447 sayılı kanundur. Bu kanun kapsamında belirlenen şartları sağlayan kişiler işsizlik maaşı almaya hak kazanır. Peki, işsizlik maaşı şartları neler? Kimler işsizlik maaşı alabilir?
2
İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?
•Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, •Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, •Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, •Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
3
İşsizlik Ödeneğine Hak Kazananlara Sunulan Hizmetler
•İşsizlik Ödeneği
•Genel Sağlık Sigortası Primleri
•Yeni bir iş bulma
•Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi
4
İşsizlik Ödeneğinin Süresi
hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;
•600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
•900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
•1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.
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İşsizlik Ödeneği Miktarı
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.