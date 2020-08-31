İşsizlik maaşı ne zaman yatırılacak? Ağustos ayı işsizlik maaşı ödeme tarihi belli oldu- İşsizlik ödeneği sorgulama
İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Eylül ayıyla beraber, ağustos ayı işsizlik maaşı ödeme tarihi, vatandaşların gündemine geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, son dakika yaptığı açıklamada, sigortalı işsizlere ödenen işsizlik maaşının bu ay eylül ayı başında Kısa Çalışma Ödeneği ile aynı tarihlerden itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu. İşsizlik maaşı T.C kimlik numarasının son hanesine göre ödenecek. İşte, 2020 ağustos ayı işsizlik maaşı ödeme tarihi ve e devlet sorgulama ekranı.
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İşsizlik maaşının hesaplara yatırılacağı tarih merak konusu olmaya devam ediyor. Her ay yasada belirlenen şartları taşıyarak işsizlik sigortasından yararlanan vatandaşlara ödenen işsizlik ödeneği, geçen ay 27 Temmuz'da ödenmişti. Ağustos ayı işsizlik maaşı ödeme tarihi beklenirken, Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, işsizlik maaşının 3 Eylül’den itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu. İşsizlik maaşının sorgulamaları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. İşte, detaylar.
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AĞUSTOS AYI İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül’den itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, “ Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül’den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2-4 olanlara 3 Eylül’de, 6-8 olanlara 4 Eylül’de ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.
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İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?
İŞKUR’un resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde:Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
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İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA
İşsizlik maaşı sorgulama e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.