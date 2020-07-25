İşsizlik maaşı ne zaman yatacak, ödeme tarihi belli oldu mu? E devlet girişi işsizlik ödeneği sorgulama ekranı
İşsizlik maaşı ödeme tarihleri temmuz ayının son günlerinde gündeme gelmeye başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde ödenen işsizlik maaşının bayram öncesinde T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatırılacağını açıkladı. İŞKUR üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirenlere ödenen işsizlik ücreti, E devlet işsizlik maaşı ekranından sorgulanıyor. Peki, 2020 temmuz ayı İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşte, işsizlik maaşı ödeme tarihi ve e devlet sorgulama ekranı.
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İşsizlik maaşından faydalanmak isteyen vatandaşların hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapmaları gerekiyor. Her ay devlet tarafından ödenen işsizlik ödeneği ile ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde 27 Temmuz’da başlayacağını açıkladı.
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AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI AÇIKLADI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz’dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, “5 Ağustos’ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece Bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz’dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz’da, 4-6 olanlara 28 Temmuz’da, 8 olanlara 29 Temmuz’da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.
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İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA
İşsizlik maaşı sorgulama e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.
İŞKUR’un resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde:Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
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İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.