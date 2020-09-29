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Hürriyet
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Haber Giriş: 29 Eylül 2020 - 08:38 | 

İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ödemeleri bekleniyor!

İşsizlik maaşının ödemeleri için bekleyiş devam ediyor. Söz konusu haktan yararlanan binlerce vatandaş, eylül ayının son günlerinin gelmesiyle birlikte araştırmalarına hız verdi. Ödemelerine odaklanan binlerce vatandaş, hesaplarına ödemenin yapılacağı tarihe odaklandı. Peki, işsizlik maaşı ne zaman yatar?

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İşsiz kalan vatandaşlar için verilen işsizlik ödeneğinin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. işsizlik ödeneği ödemesi için araştırmalarına hız veren vatandaşlar, resmi kurumlardan gelen açıklamaları bekliyor. İşte, 2020 Eylül ayı ödemeleri hakkında bilgi...

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İŞKUR, sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda ödeme yapıyor. İşsizlik ödeneği başvurularını yapan ve belirtilen şartları taşıyan adaylar her ay bu maaşı alıyorlar.

3İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR
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İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

4ÖDEMELER NE ZAMAN
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ÖDEMELER NE ZAMAN?

Söz konusu ödemelerin bu ayın son günleri ya da gelecek ayın ilk haftası yapılması bekleniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

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