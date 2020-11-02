İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İİŞKUR işsizlik maaşı sorgulama
İşsizlik maaşı ödemeleri her ay belirli tarihlerde yapılıyor. İŞKUR tarafından verilen işsizlik maaşı ödemelerinin ekim ayında ne zaman yatacağı ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. İşsizlik Ödeneği vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. İşte ekim ayı işsizlik maaşı ödeme tarihleri
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Ekim ayı işsizlik maaşı ödemeleri için araştırmalar hızlandı. İşsizlik maaşı her ay belirli tarihlerde hesaplara geçiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin işsizlik ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını duyurdu. İşte işsizlik maaşı sorgulama ekranı
2
Abone Ol
İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin işsizlik ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını bildirdi.
İşsizlik Ödeneği vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.