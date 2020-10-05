İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Eylül ayı İŞKUR işsizlik maaşı ödemeleri için Bakan Selçuk'tan açıklama

İşsizlik maaşı ödemeleri Eylül ayında 5 Ekim Pazartesi günü hesaplara yatırılıyor. Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada "Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” ifadelerini kullanan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugün yaptığı paylaşım ile aynı duyuruyu bir kez daha paylaştı. İşte, işsizlik maaşı ödemelerine yönelik bazı bilgiler