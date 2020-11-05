İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ekim ayı işsizlik maaşı ödeme tarihi ve e devlet sorgulama ekranı
İşsizlik maaşı ödeme tarihi için son dakika açıklama geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada ekim ayı işsizlik maaşının vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacağını bildirdi. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak. İŞKUR tarafından işsizlik maaşından faydalanan vatandaşlara verilen işsizlik maaşının hesaplara yatıp yatmadığı e devlet üzerinden sorgulanacak. Peki, İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşte, ekim ayı işsizlik maaşı ödeme tarihi ve e devlet sorgulama ekranı.
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İşsizlik maaşı alma şartlarını karşılayan vatandaşlara ödenen işsizlik maaşı her ay ödeniyor. Kasım ayı devam ederken, ekim ayına ilişkin işsizlik maaşı ödeme tarihi için beklenen açıklama geldi. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayı işsizlik ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını aktardı. İşsizlik maaşı sorgulama e-Devlet üzerinden T.C kimlik numaraları ve e devlet şifresi girilerek gerçekleştiriliyor. İşte, detaylar.
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İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekim ayı işsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün gerçekleştirecek.
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Ödemelerin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını aktaran Selçuk, yeni normal sürecinde istihdamın korunması için desteklerin süreceğini, çalışanların ve işverenlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.
Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.
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İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA
İşsizlik maaşı sorgulama e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.
İŞKUR’un resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde:Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
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İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.