İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ağustos ayı işsizlik maaşı ödeme tarihi için açıklama - İşsizlik maaşı sorgulama ekranı
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ağustos ayı işsizlik maaşı ödeme tarihi işsizlik maaşından faydalanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yaklaşan eylül ayı öncesi işsizlik maaşının hesaplara yatacağı tarih beklenirken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika açıklama geldi. Bakan Selçuk ödemelerin ilerleyen günlerde yapılacağını söyledi. İşsizlik maaşı ödemeleri banka hesapları ve PTT üzerinden yapılıyor. İşte, ağustos ayı işsizlik maaşı ödeme tarihi ve sorgulama ekranı.
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İşsizlik maaşı alma şartlarını taşıyan işçilere her ay işsizlik maaşı ödeniyor. e-Devlet üzerinden sorgulamaları yapılan işsizlik maaşı en son geçen ay 27 Temmuz'da ödenmeye başlanmıştı. İşsizlik maaşı eylül ayı ödeme tarihi merakla beklenirken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, Ağustos ayına ilişkin işsizlik maaşlarının 3 Eylül’den itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu. İşte, detaylar.
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AĞUSTOS AYI İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül’den itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, “ Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül’den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2-4 olanlara 3 Eylül’de, 6-8 olanlara 4 Eylül’de ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.
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İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA
İşsizlik maaşı sorgulama e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.
İŞKUR’un resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde:Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
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İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.