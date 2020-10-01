İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşte İşsizlik maaşının yatacağı tarih

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR? Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar ve işten çıkışlarından önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar işsizlik maaşı için başvuruda bulunabilir.