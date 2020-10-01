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Haber Giriş: 01 Ekim 2020 - 13:30 | 

İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşte İşsizlik maaşının yatacağı tarih

İşsizlik maaşı ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada işsizlik maaşı ödemelerini ekim ayının ilk haftasında gerçekleştirileceğini duyurdu. Peki, işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşte İşsizlik maaşının yatacağı tarih

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim’de hesaplara yatırılacağını duyurdu.Selçuk, “Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

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Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

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İşsizlik maaşı sorgulama e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

4KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR
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KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar ve işten çıkışlarından önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar işsizlik maaşı için başvuruda bulunabilir.

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