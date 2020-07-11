İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşte işsizlik maaşı alma şartları ve sorgulama
İşsizlik maaşının ne zaman ödeneceği her ay araştırılan konular arasında yerini alıyor. Bu maaştan yararlanmak isteyenlerin, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvuru yapmaları gerekiyor. Peki işsizlik maaşı sorgulaması nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte merak edilen sorular ile ilgili bilgiler…
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İşsizlik maaşı başvuruları İŞKUR birimlerinden şahsen ya da elektronik ortamda alınıyor. Bu maaştan yararlanmak isteyenlerin, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapmaları gerekiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran ayına ilişkin işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemelerinin erken bir tarihe alındığını duyurmuştu. Şimdi gözler temmuz ayı ödemelerine çevrildi. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödeniyor.
İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran ayına ilişkin işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemelerinin erken bir tarihe alındığını duyurmuştu. Bakan Selçuk, ‘Haziran ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 29 Haziran tarihinden itibaren hesaplara yatacak.’ demişti. Temmuz ayı ödemeleri için henüz böyle bir açıklama yapılmadı ancak şsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödeniyor.
İŞKUR’un resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde:Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,