İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Evden işsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı PTT'den alınabiliyor mu?

PTT AŞ'den İŞKUR ödemelerinde yeni uygulama PTT AŞ'nin İŞKUR ödemeleriyle ilgili yeni uygulaması ile hak sahibi vatandaşlar dolduracakları form ile ödeme bedellerini, sistemde kayıtlı konut adresine, PTTBank hesabına veya kendi banka hesabına gönderilmesini talep edebilecek.



PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bazı illerde giriş çıkışların kısıtlandırılması sonucu veya herhangi bir nedenle resmi ikametinde bulunmayan müşterilerin işsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemelerini kolaylıkla alabilmeleri için yeni önlemler alındığı ifade edildi.



