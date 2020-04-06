İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Evden işsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı PTT'den alınabiliyor mu?
İşsizlik maaşının ödeneceği tarih belli oldu ancak PTT’lerin Corona virüsü önlemleri kapsamında kapatılması nedeniyle ücretin nasıl tahsis edileceği merak ediliyor. İşsizlik maaşı başvuruları İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabiliyor. Peki, işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Evden işsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı PTT'den alınabiliyor mu?
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İşsizlik maaşının ödeneceği tarihle ilgili açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk’tan geldi. Selçuk, 5-6-7 Nisan'daki işsizlik ödeneği ödemelerinin de evden yapılacağını bildirdi. İş yerlerindeki yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yardım ödemeleri öne çekilerek, işsizlik ödenekleri ile aynı döneme denk gelmemesi sağlandı. Bu kapsamda, şirkette hesabı bulunan işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış müşterilerin söz konusu ödeneği 5 Nisan'dan itibaren hesaplarına yatırılacak.
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PTT AŞ'den İŞKUR ödemelerinde yeni uygulama
PTT AŞ'nin İŞKUR ödemeleriyle ilgili yeni uygulaması ile hak sahibi vatandaşlar dolduracakları form ile ödeme bedellerini, sistemde kayıtlı konut adresine, PTTBank hesabına veya kendi banka hesabına gönderilmesini talep edebilecek.
PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bazı illerde giriş çıkışların kısıtlandırılması sonucu veya herhangi bir nedenle resmi ikametinde bulunmayan müşterilerin işsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemelerini kolaylıkla alabilmeleri için yeni önlemler alındığı ifade edildi.
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PTT AŞ'den İŞKUR ödemelerinde yeni uygulama
Tüm İŞKUR ödemesi hak sahiplerini kapsayan söz konusu uygulamayla, kayıtlı cep telefonlarına SMS ile PTT'nin internet sitesine yönlendirici özel bir link gönderileceği belirtilerek, kişiye özel tek kullanımlık formun online olarak doldurulacağı vurgulandı.
Form ile hak sahibi ödeme bedellerinin sistemde kayıtlı konut adresine, PTTBank hesabına veya kendi banka hesabına gönderilmesini talep edebileceğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
"Böylece müşterilerimiz ödemelerini kolaylıkla alabilecek. 2020 yılı Mart ayına ait İşsizlik Sigortası ödemesi hak sahibi olup mevcut cep telefonu numarasına SMS gelmeyen müşterilerimizin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi 'ALO 170' iletişim hattından sistem üzerindeki telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir. Kovid-19 tehdidine karşı, müşterilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak, sosyal mesafe kuralını uygulamak amacıyla İŞKUR ödemelerini PTT dağıtıcılarımız aracılığıyla vatandaşlarımızın PTT iş yerlerimize gelmelerine gerek kalmadan evlerinde teslim ediyoruz."
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İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?
Türkiye'de Mart 2002 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmış işsizlik sigortasının yasal dayanağı 4447 sayılı kanundur. Bu kanun kapsamında belirlenen şartları sağlayan kişiler işsizlik maaşı almaya hak kazanır. İşsizlik maaşı şartları şunlardır:
•Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, •Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,> •Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, •Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,