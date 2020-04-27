İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru ve sorgulama.. Ücretsiz izin maaş desteği ödeme tarihi
İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek sorusu ve İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru ve sorgulama ekranlarına erişim internette sıklıkla aranan konular arasında yer alıyor. Konu hakkında detaylı açıklama ve tarih bilgisi de eklendi İşsizlik maaşı ödemeleri ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk son dakika açıklaması yaptı. Bakan Selçuk açıklamasında “Nisan ayı işsizlik sigortası ödemelerini hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırmıştık. Bu uygulamamızı mayıs ayında da devam ettirme kararı aldık.” dedi. Peki işsizlik maaşı sorgulaması ve başvurusu nasıl yapılır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Zehra Zümrüt Selçuk, “Koronavirüsle mücadele sürecinde vatandaşlarımızın evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için aldığımız önlemleri kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Nisan ayı işsizlik sigortası ödemelerini hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırmıştık. Bu uygulamamızı Mayıs ayında da devam ettirme kararı aldık.” dedi.
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İşsizlik maaşı başvuruları yoğun ilgi görüyor. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabiliyor. İŞKUR işsizlik ödeneği ödemeleri ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Peki işsizlik maaşı ne zaman ödenecek?
Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara maaş desteği verilecek. Nakdi Ücret Desteği'ne başvuru sistemi açıldı. İşverenler, ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin bildirimlerini SGK'nin https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek yapabilecek. İŞSİZLİK ÖDENEĞİ SORGULAMA EKRANI
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Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara maaş desteği verilecek. Nakdi Ücret Desteği'ne başvuru sistemi açıldı. İşverenler, ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin bildirimlerini SGK'nin https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek yapabilecek. İşte, konuya dair merak edilen ayrıntılar...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Nakdi Ücret Desteği'ne başvuru sisteminin açıldığını belirterek, işverenlerin ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin bildirimlerini SGK'nin https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek yapabileceklerini ifade etti.
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Bildirimlerin ücretsiz izin verilen her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 3'üne kadar yapılacağını bildiren Selçuk, çalışanların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmadığını vurguladı.
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ÖDEMELER NE ZAMAN?
15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da Nakdi Ücret Desteği verileceğini bildiren Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını kaydetti.Selçuk, 15 Mart’tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8'inden itibaren ödenecek." ifadelerini kullandı.
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KİMLER YARARLANABİLECEK?
Nakdi Ücret Desteği uygulamasından kimlerin yararlanacağına ilişkin Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilerimize yönelik bir uygulamamız." değerlendirmesinde bulundu.