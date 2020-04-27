İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru ve sorgulama.. Ücretsiz izin maaş desteği ödeme tarihi

ÖDEMELER NE ZAMAN? 15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da Nakdi Ücret Desteği verileceğini bildiren Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını kaydetti.Selçuk, 15 Mart’tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8'inden itibaren ödenecek." ifadelerini kullandı.