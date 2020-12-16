İşsizlik maaşı ne kadar? İşte İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları
İşsizlik maaşı alma şartları, bu maaşa başvurmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İŞKUR üzerinden başvuruları alınan maaş her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılıyor. Peki işsizlik maaşı ne kadar? İşte alma şartları ve detaylar
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1
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İşsizlik maaşı başvuruları İŞKUR’a yapılıyor. İşsizlik maaşı alan vatandaşlara her ay ödeme yapılıyor. Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanıyor. İşte İŞKUR tarafından açıklanan işsizlik maaşı alma şartları
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İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?
İşsizlik maaşı alma şartları ile ilgili İŞKUR’un resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde:
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
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İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.