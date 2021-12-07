İşsizlik maaşı ne kadar, artış olacak mı? İşte işsizlik maaşı alma şartları
İşsizlik maaşı, İŞKUR tarafından belirtilen şartları taşıyan vatandaşlara veriliyor. İşsizlik maaşı alabilmek için bir çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekiyor. Asgari ücrete yapılacak olan zam oranı ile beraber işsizlik maaşı da artacak. Peki, İşsizlik maaşı ne kadar? İşte alma şartları ve hesaplama ile ilgili bilgiler
İşsizlik maaşı şartları ile ilgili İŞKUR tarafından açıklama yapıldı. İşsizlik maaşı alma şartları arasında; hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak da bulunuyor.
İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?
İşsizlik maaşı alma şartları ile ilgili İŞKUR’un resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde:
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
İŞSİZLİK MAAŞI ARTACAK MI?
Asgari ücrete yapılacak zam; askerlik ve doğum borçlanmasından yaşlılık aylığına, genel sağlık sigortası priminden asgari geçim indirimine, işsizlik maaşından isteğe bağlı sigortalılığa ödenecek primlere kadar her alanda artış anlamına gelecek.
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır.
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır.