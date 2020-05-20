İşsizlik maaşı bayramdan önce verilecek mi? İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek?

İşsizlik maaşı başvuruları İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden ve şubelerinden yapılıyor. İşsizlik ödeneği kapsamında sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda ödeme yapılıyor. Ramazan Bayramı’na az bir zamana kala vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada konu ile ilgili bilgi verdi.