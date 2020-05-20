İşsizlik maaşı bayramdan önce verilecek mi? İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek?
İşsizlik maaşı ödemelerinin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Ramazan Bayramı bu yıl 24 Mayıs’ta başlıyor. 23 Mayıs bayramın arefe günü olacak. İşsizlik maaşından faydalanan vatandaşlar ödeme tarihi araştırmaya başladılar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk mayıs ayı ödemelerinin öne çekildiğini duyurmuştu. Peki İşsizlik maaşı bayramdan önce verilecek mi?
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İşsizlik maaşı başvuruları İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden ve şubelerinden yapılıyor. İşsizlik ödeneği kapsamında sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda ödeme yapılıyor. Ramazan Bayramı’na az bir zamana kala vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada konu ile ilgili bilgi verdi.
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İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, “Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz. Yüksek öğrenim öğrencilerimizin 6 Haziran'da yapılacak burs ve kredi ödemelerini, 19 Mayıs'tan başlatıp bayrama kadar tamamlayacağız. Aynı şekilde mayıs ayı işsizlik ödemelerini de öne çektik.” dedi. Normal şartlarda işsizlik maaşları her ayın 5'inde hesaplara yatırılmaya başlanıyor. İşsizlik maaşları PTT şubelerinden alınıyor.
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İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR?
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.