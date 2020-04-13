İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşsizlik maaşı 2020 şartları nelerdir?

İşsizlik maaşı başvuruları yoğun ilgi görüyor. İŞKUR tarafından başvuruları alınan ve belirtilen şartları taşıyan vatandaşlara verilen maaş her ay düzenli olarak yatırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlar artık PTTBank hesabına veya kendi banka hesabına maaşın gönderilmesini talep edebiliyorlar. İşte sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan işsizlik maaşı ile ilgili merak edilenler…