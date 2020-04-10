İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işsizlik maaşı başvuru sayfası
İşsizlik maaşı başvurusuİŞKUR (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü) tarafından alınıyor. İşsizlik ödeneği için belirlenen koşullara uyan ve İŞKUR üzerinden gerekli işlemleri gerçekleştiren vatandaşlar, işsizlik maaşı almaya hak kazanıyor. Peki, işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşsizlik maaşı için başvuru şartları neler?
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Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine başvuru elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
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İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.
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İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ADIMLARI
•İŞKUR’un resmi sayfası olan iskur.gov.tr adresinden iş arayan girişi yapın, üyeliğiniz yoksa yeni üyelik oluşturun.
•Bireysel kullanıcı bölümüne tıklayın ve “işsizlik ödeneği başvurusu” seçeneğine tıklayın.
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İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları
•Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, •Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, •Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, •Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,