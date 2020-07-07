İşsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir? İşsizlik maaşı sorgulama ekranı

İşsizlik maaşı başvuruları yoğun ilgi görüyor. Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda ödeme yapılıyor. Bu ödemeyi almak isteyen vatandaşlar İŞKUR üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştiriyorlar. İşte işsizlik maaş başvuru şartları ve sorgulama ekranı…
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İşsizlik maaşı almak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını araştırıyorlar. İşsizlik maaşının ne zaman yatacağı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu maaştan yararlanmak isteyenlerin, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvuru yapmaları gerekiyor.
İŞSİZLİK MAŞAI ALMA ŞARTLARI NELERDİR? İŞKUR’un resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde:Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran ayına ilişkin işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemelerinin erken bir tarihe alındığını duyurmuştu. Bakan Selçuk, ‘Haziran ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 29 Haziran tarihinden itibaren hesaplara yatacak.’ demişti. Temmuz ayı ödemeleri için henüz böyle bir açıklama yapılmadı.