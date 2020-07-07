İşsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir? İşsizlik maaşı sorgulama ekranı

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran ayına ilişkin işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemelerinin erken bir tarihe alındığını duyurmuştu.

Bakan Selçuk, ‘Haziran ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 29 Haziran tarihinden itibaren hesaplara yatacak.’ demişti.

Temmuz ayı ödemeleri için henüz böyle bir açıklama yapılmadı.