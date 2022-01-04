İşsizlik maaşı 2022 ne kadar oldu? İşte 2022 yılı işsizlik maaşı miktarı
İşsizlik maaşı ne kadar oldu, sorusu gündemde yer alan konuların başında geliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından asgari ücretin belirlenmesinin ardından 2022 işsizlik maaşı ücreti de netleşti. Birçok kalem, yeni asgari ücretteki değişimden sonra yeniden hesaplandı. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvuranlar işsizlik maaşından yararlanabiliyor. Peki, İşsizlik maaşı 2022 ne kadar oldu? İşte 2022 yılı işsizlik maaşı miktarı.
İşsizlik maaşı ne kadar sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Asgari ücrete yapılacak olan zam oranı geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretin yüzde 50.54 seviyesinde artırılarak 4 bin 253 TL olduğunu duyurdu. Bu zam ile beraber işsizlik maaşı da arttı. İşte, 2022 işsizlik maaşı ücreti...