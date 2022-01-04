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Ekonomi
Haber Giriş: 04 Ocak 2022 - 18:36 | 

İşsizlik maaşı 2022 ne kadar oldu? İşte 2022 yılı işsizlik maaşı miktarı

İşsizlik maaşı ne kadar oldu, sorusu gündemde yer alan konuların başında geliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından asgari ücretin belirlenmesinin ardından 2022 işsizlik maaşı ücreti de netleşti. Birçok kalem, yeni asgari ücretteki değişimden sonra yeniden hesaplandı. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvuranlar işsizlik maaşından yararlanabiliyor. Peki, İşsizlik maaşı 2022 ne kadar oldu? İşte 2022 yılı işsizlik maaşı miktarı.

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1
İşsizlik maaşı ne kadar sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Asgari ücrete yapılacak olan zam oranı geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretin yüzde 50.54 seviyesinde artırılarak 4 bin 253 TL olduğunu duyurdu. Bu zam ile beraber işsizlik maaşı da arttı. İşte, 2022 işsizlik maaşı ücreti...

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İşsizlik maaşı da asgari ücretle birlikte yükseliş yaşayacak. Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. İşte, işsizlik maaşı tutarı
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Buna göre 2021'de işsizlik maaşı en düşük 1.420,14 liraya, orta kademede 1.688,91 liraya, en yüksek de 2 bin 840,28 liraya çıkmıştı. 2022 yılında ise en düşük işsizlik maaş 2137 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2541 lira en yüksek işsizlik maaşı da 4272 lira oldu.
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