İşsizlik maaşı 2022 ne kadar olacak? İşsizlik maaşı alma şartları ve hesaplama detayları
İşsizlik maaşı alma şartları ve hesaplama ekranı yoğun ilgi görüyor. İşsizlik maaşı almak isteyenler başvurularını İŞKUR’a gerçekleştiriyorlar. Asgari ücrete yapılacak olan zam oranı ile beraber işsizlik maaşı da artacak. Peki, İşsizlik maaşı ne kadar? İşte alma şartları ve hesaplama ile ilgili bilgiler
İşsizlik maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. İşsizlik maaşı alabilmek için bir çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekiyor. Başvuru yapanların kurum tarafından belirtilen şartları taşımaları gerekiyor. Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanıyor.
İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Asgari ücrete yapılacak zam; askerlik ve doğum borçlanmasından yaşlılık aylığına, genel sağlık sigortası priminden asgari geçim indirimine, işsizlik maaşından isteğe bağlı sigortalılığa ödenecek primlere kadar her alanda artış anlamına gelecek.
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?
İşsizlik maaşı alma şartları ile ilgili İŞKUR’un resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde:
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,