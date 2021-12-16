İşsizlik maaşı 2022 ne kadar olacak? İşsizlik maaşı alma şartları ve hesaplama detayları

İşsizlik maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. İşsizlik maaşı alabilmek için bir çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekiyor. Başvuru yapanların kurum tarafından belirtilen şartları taşımaları gerekiyor. Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanıyor.