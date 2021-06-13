İsrail'in yeni başbakanı Naftali Bennett kimdir? İşte Naftali Bennett'in hayatı ve biyografisi!
İsrail'in yeni başbakanı Naftali Bennett'in biyografisi seçimlerin ardından gündeme geldi. İki yıl başbakanlık koltuğunda oturacak olan Naftali Bennett, "Woodstock kuşağı" olarak nitelendirilen, anne ve babası 1967 Savaşı'ndan sonra İsrail'e göç eden ABD'lilerden. Bennett'lar San Francisco'dan Hayfa'ya göçtü, Naftali Bennett da 1972 yılında orada doğdu. Başbakanın özel kalemi olarak başladığı kariyerinde 2013 yılında milletvekili seçilen Bennett, bunun üzerine ABD vatandaşlığını terk etti. Peki, İsrail'in yeni başbakanı Naftali Bennett kimdir? İşte, İşte Naftali Bennett'in hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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49 yaşındaki milliyetçi dindar çizgideki Başbakanı Naftali Bennett'in hayatı dünyada olduğu gibi ülkemizde de öne çıkan isimlerden oldu. Filistin karşıtı aşırı sağcı görüşleri ile tanınan Bennett, Netanyahu'dan boşalacak koltuğa 2 yıllığına oturacak. Ülkenin en genç ikinci başbakanı olacak olan Bennett, geçmişteki Netanyahu hükümetlerinde Ekonomi ve Milli Eğitim bakanlıkları da dahil birçok pozisyonda yer aldı.
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NAFTALİ BENNETT KİMDİR?
Siyasete 2005'te Binyamin Netanyahu'nun yardımcısı olarak girdi. İsrail ordusunda eski bir komando olan Bennett, "Ben birçok Arab'ı öldürdüm ve bunda bir problem görmüyorum." ifadesinin de sahibi. Sıfırdan kurduğu teknoloji firmasıyla dolar milyoneri haline gelen İsrailli siyasetçi, kariyeri boyunca aşırı sağcı seçmene hitap etti.
İşgal altındaki Filistin toprağı olan Batı Şeria'nın bazı bölümlerinin İsrail'e ilhak edilmesi gerektiğini de savundu. İsrail'in geçen ay Gazze'ye düzenlediği ve 254 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıların Hamas'la varılan ateşkes neticesinde son bulmasının ardından Bennett, Netanyahu'nun rakibi olan ana muhalefetteki Gelecek Var Paritisi lideri Yair Lapid'le koalisyon kurmak için anlaştı.
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Meclis'te 7 milletvekili ile temsil edilen sağcı Yamina partisin lideri olan Bennett, bu anlaşmaya göre ilk iki yıl başbakanlık görevini yürütecek. Daha sonra ise son iki yıl için bu görevi Lapid'e devredecek. Sağcı, solcu, merkez ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden İslamcı partilerden oluşan sekiz ortaklı koalisyon hükümetinin bu kadar uzun ömürlü olması zor gözüküyor.
Anne ve babası ABD doğumlu olan Bennett, siyasi kariyeri boyunca Filistinlilere karşı kullandığı saldırgan üslubuyla manşetlerden düşmedi. Bennett, 2012 yılında Yahudi Evi partisinin liderliğine seçildi.
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Naftali Bennett, 2013 yılında "Ben birçok Arab'ı öldürdüm ve bunda bir problem görmüyorum. Filistinli teröristler serbest bırakılmak yerine öldürülmeli." sözlerini sarf etmişti.
Batı Şeria'nın "işgal altında olmadığını ve Filistin diye bir devlet bulunmadığını" savunan Bennett, 2018 yılında Yahudi Evi partisinin adını Yamina olarak değiştirmiş ve Netanyahu liderliğindeki koalisyonda yer almıştı.
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İsrail'de 23 Mart'ta yapılan genel seçimlerde Bennett'in partisi Yamina 7 milletvekli çıkarmıştı.