İsrail'in yeni başbakanı Naftali Bennett kimdir? İşte Naftali Bennett'in hayatı ve biyografisi!

NAFTALİ BENNETT KİMDİR? Siyasete 2005'te Binyamin Netanyahu'nun yardımcısı olarak girdi. İsrail ordusunda eski bir komando olan Bennett, "Ben birçok Arab'ı öldürdüm ve bunda bir problem görmüyorum." ifadesinin de sahibi. Sıfırdan kurduğu teknoloji firmasıyla dolar milyoneri haline gelen İsrailli siyasetçi, kariyeri boyunca aşırı sağcı seçmene hitap etti.



İşgal altındaki Filistin toprağı olan Batı Şeria'nın bazı bölümlerinin İsrail'e ilhak edilmesi gerektiğini de savundu. İsrail'in geçen ay Gazze'ye düzenlediği ve 254 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıların Hamas'la varılan ateşkes neticesinde son bulmasının ardından Bennett, Netanyahu'nun rakibi olan ana muhalefetteki Gelecek Var Paritisi lideri Yair Lapid'le koalisyon kurmak için anlaştı.