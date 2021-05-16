İsrail’in saldırılarına Avrupa’da protesto

HOLLANDA Hollanda’nın Lahey kentinde farklı gruplar tarafından Hollanda Parlamentosu önünde ve Malieveld Meydanı’nda gerçekleştirilen gösterilere çok sayıda Filistinlinin yanı sıra Türkler ve Hollandalılar da katıldı. Göstericiler ‘Filistin için adalet’ pankartının yanı sıra ‘Özgür Filistin, Özgür Gazze, Filistinliler ile dayanışma’, ‘Kudüs İslam’ındır’, ‘Filistin için özgürlük’, ‘Filistin’i terörize etmeyi durdur’, ‘Anti Siyonizm ile Anti Semitizm eşit değildir’, ‘Ülkeyi çalmak savaş suçudur’ ve ‘Zafer İslam’ındır’ yazılı dövizler taşıdı. Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayraklarının da dalgalandırıldığı gösteride, “Filistin için özgürlük” ve “Boykot İsrail” sloganları atıldı ve tekbirler getirildi. Gösteride ‘Ben soykırıma, kolonyalizme ve Siyonizm’e karşı bir Yahudi’yim’ dövizi taşıyan Yahudi asıllı öğrenci August Zeidman, Filistinlilerin sesinin duyulması gerektiğini belirterek, “Filistinlilerin kendi toplumuyla ilgili kendi kararlarını vermesine izin vermeliyiz. Onlar özgürlük istiyorlar, özgürlüğe sahip olmalılar” dedi.