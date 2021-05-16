AA - Çiğdem HIZKAN, BERLİN / Fotoğraflar: AA, AP, BERLİN
Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 - 11:12 |
İsrail’in saldırılarına Avrupa’da protesto
İngiltere, Belçika, Almanya, İsviçre ve Sırbistan başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesinde İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı gösteriler düzenlendi. “Filistin’e ve Gazze’ye özgürlük”, “İsrail’e boykot”, “Mescid-i Aksa onurumuzdur” sloganlarının atıldığı gösterilerde, İsrail’in saldırılarına devam ettiği Filistinlilere destek ve dayanışma mesajları gönderildi. Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayraklarının da dalgalandırıldığı gösterilerde, protestocular uluslararası topluma Filistin halkına destek için acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.
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İNGİLTERE
İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce protestocu, yerel saatle 12.00’de Hyde Park’ta toplanarak İsrail Büyükelçiliği’ne yürüdü. ‘Terörist İsrail’ ve ‘Etnik temizliğe son verin’ yazılı dövizler taşıyan göstericiler, “Filistin’e özgürlük” sloganları attı. Saldırıların durdurulmasını, Gazze’ye yönelik ablukanın kaldırılmasını ve işgale son verilmesini talep eden göstericiler, hükümetten de İsrail’e verdiği desteği kesmesini istedi.
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BELÇİKA
Belçika’nın başkenti Brüksel’de de İsrail’in Filistinlilere saldırılarını kınamak ve Filistin ile dayanışma için gösteri düzenlendi. İsrail’in Gazze ve Doğu Kudüs gibi yerlerde saldırılarına karşı Filistin’e destek vermek için ve Nekbe’nin 73. yılı dolayısıyla başkentin merkezindeki Albertin Meydanı’nda yaklaşık 3 binden fazla kişi yoğun yağmura rağmen Filistin bayraklarıyla toplandı. “Filistin’e ve Gazze’ye özgürlük” sloganlarının atıldığı gösteride İsrail’in saldırıları ve Filistinlilerin evlerinden zorla çıkartılmaları kınandı. Gösteride Türk bayraklarının yanı sıra çok sayıda Müslüman ülkenin bayrakları açıldı. Bir grup genç ise İsrail bayrağı yaktı.
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HOLLANDA
Hollanda’nın Lahey kentinde farklı gruplar tarafından Hollanda Parlamentosu önünde ve Malieveld Meydanı’nda gerçekleştirilen gösterilere çok sayıda Filistinlinin yanı sıra Türkler ve Hollandalılar da katıldı. Göstericiler ‘Filistin için adalet’ pankartının yanı sıra ‘Özgür Filistin, Özgür Gazze, Filistinliler ile dayanışma’, ‘Kudüs İslam’ındır’, ‘Filistin için özgürlük’, ‘Filistin’i terörize etmeyi durdur’, ‘Anti Siyonizm ile Anti Semitizm eşit değildir’, ‘Ülkeyi çalmak savaş suçudur’ ve ‘Zafer İslam’ındır’ yazılı dövizler taşıdı. Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayraklarının da dalgalandırıldığı gösteride, “Filistin için özgürlük” ve “Boykot İsrail” sloganları atıldı ve tekbirler getirildi. Gösteride ‘Ben soykırıma, kolonyalizme ve Siyonizm’e karşı bir Yahudi’yim’ dövizi taşıyan Yahudi asıllı öğrenci August Zeidman, Filistinlilerin sesinin duyulması gerektiğini belirterek, “Filistinlilerin kendi toplumuyla ilgili kendi kararlarını vermesine izin vermeliyiz. Onlar özgürlük istiyorlar, özgürlüğe sahip olmalılar” dedi.
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ALMANYA
Filistin’li sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla Almanya’nın başkenti Berlin’in farklı yerlerinde düzenlenen İsrail’in Doğu Kudüs’e ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto gösterilerine binlerce kişi katıldı. Neukölln İlçesi Hermanplatz noktasında toplanan gruplar, İsrail’in saldırıları sonucunda Filistin’de çok sayıda çocuk ve sivilin hayatını kaybetmesine karşı çıkarak, ‘Filistin halkına özgürlük’, ‘Soykırımı durdurun’, ‘Filistin Gençliği: Geri Geliyoruz’, ‘Filistin yalnız değildir’ şeklinde farklı dövizlerle ilerlemek istedi.
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Aralarında Mısır, Cezayir, Tunus, Türkiye gibi pek çok farklı ülkeden bayraklarıyla yürüyüşe katılanlar, güvenlik birimlerinin Covid-19’dan kaynaklı sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gerekçesiyle başladıktan yaklaşık yarım saat sonra durduruldu. Binlerce kişinin Sonnenalle–Pannier Caddesi kavşağında engellenmesi, polis ile eylemciler arasında sert geçen tartışmalara ve sonrasında çatışmalara neden oldu. Engeli aşmak isteyen eylemciler polise taş, şişe ve hava fişek atarken, biber gazıyla karşılık veren polis ise çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
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Oranien Caddesi üzerinde başlayan ve Hermanplatz istikametine ilerleyen çoğunluğu üniversite gençlerinden oluşan diğer yürüyüş ise sorunsuz geçti. Aralarında Alman gençlerinin de yer aldığı pek çok farklı ulustan yürüyüşe katılan protestocular, uluslararası topluma ‘Filistin halkına destek’ için acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Gençler taşıdıkları dövizlerde, “Filistin Halkı ile dayanışma içindeyiz”, “Nehirden, denize kadar Filistin Halkı özgür olacaktır”, “Etnik temizliği durdurun” şeklinde seslendiler.
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Anahtar işaretli afişler de ise, “Filistinlilerin yeniden Şeyh Cerrah’daki evlerine dönme hakkına kavuşmaları için İsrail polis ve ordusunun geri çekilmesi” talepleri yer aldı. Bir Alman kadının elinde taşıdığı dövizde ise “Suçlu Alman vicdanının bedelini, Filistinli çocuklar ödüyor” yazısı dikkati çekti. Filistin dayanışmasının bir başka simgesi ise keffiyeh şalı oldu.
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Pek çok farklı ulustan gelen özellikle kadınlar Filistin şalı ile eylemlerde yer aldı. Köln kentinde de çeşitli Filistinli derneklerin çağrısıyla Heumarkt Meydanı’nda düzenlenen protestoya 1000’den fazla kişi katıldı. Göstericilerin arasında Filistinlilerin yanı sıra çok sayıda Türk, Alman ve diğer milletlerden kişiler de yer aldı.
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AVUSTURYA
Avusturya’nın başkenti Viyana’da 4 noktada düzenlenmesi planlanan Filistin ile dayanışma gösterileri, polis tarafından yasaklanmasına rağmen gerçekleştirildi. Başkentin iki noktasında küçük gruplar halinde düzenlenen gösterilerde, Filistin ve Türk bayraklarının yanı sıra ‘Özgür Filistin’, ‘Şeyh Cerrah’ı koru’, ‘Irkçılığa karşı birlik’ yazılı pankartlar taşındı. Göstericiler, başkentte bugün 40’a yakın gösteri başvurusunda bulunulduğunu, aralarında İsrail yanlısı eylem de dahil birçoğuna izin verilirken, Filistin ile dayanışma mitinglerinin yasaklanmasına tepki gösterdi. Özellikle İsrail yanlısı göstericilerin toplandığı Avusturya Devlet Operası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis, kurduğu bariyerlerle bu bölgeye Filistin destekçilerini yaklaştırmadı. Filistin’i destekleyen grubu abluka altına alan polis, çok sayıda protestocuya yasa dışı eylem yaptığı gerekçesiyle işlem yaptı. Bir kişi de gözaltına alındı.
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İSVİÇRE
İsrail’in Mescid-i Aksa’da, Doğu Kudüs’te ve Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik saldırıları, İsviçre’nin Cenevre ve Zürih kentlerinde binlerce kişinin katılımıyla protesto edildi. Cenevre şehir merkezindeki ana tren istasyonu (Cornavin) yakınında düzenlenen gösteriye yağmura rağmen yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Protestoya, Cenevre’de yaşayan Müslümanların yanı sıra pek çok ülke vatandaşı ve İsviçreliler de katılım sağladı. Gösteriye katılan İskoçyalı Kelly Mackay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’i ‘Apartheid’ devlet olarak tanımlayarak, “Filistin davasına destek vermek için bugün buradayım” dedi. Mackay, İsrail’in Filistin halkına karşı ‘soykırım’ ve ‘etnik temizlik’ yaptığını vurgulayarak, İsrail’in Gazze’de masum çocuk ve insanları öldürdüğünü söyledi. Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Mackay, Filistin halkına destek için acilen harekete geçilmesi gerektiğini kaydetti.
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İSVEÇ
İsveç’in başkenti Stockholm’de sosyal medya üzerinden örgütlenen göstericiler, Filistin’in Stockholm Büyükelçiliği önünde toplandı. Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, “Kudüs’e selam, direnişe devam”, “Katil İsrail Filistin’den defol”, “İsrail’e boykot”, “Mescid-i Aksa onurumuzdur” sloganları attı. Göstericiler, daha sonra İsrail’in Stockholm Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçti. Yol boyunca korna çalarak İsrail aleyhine sloganlar atan konvoyu polis yakından takip etti. İsrail Büyükelçiliği önünde bir kişinin, “İsrail” şeklinde tezahürat yapması üzerine kısa bir kargaşa yaşandı. Polis, İsrail lehine slogan atan kişiyi gözaltına alarak kargaşanın büyümesini önledi.
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SIRBİSTAN
Sırbistan’da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar’da toplanan yüzlerce kişi, İsrail’in saldırılarına devam ettiği Filistinlilere destek ve dayanışma mesajı gönderdi. Sancak Demokratik Partisi tarafından düzenlenen destek yürüyüşüne katılanlar, uluslararası kurumlara İsrail’in saldırılarına son vermesi için adım atmaları çağrısında bulundu. Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, Filistinliler için toplanmaktan gurur duyduğunu dile getirerek Filistin halkı için her zaman dua ettiklerini söyledi. Sırbistan’dan Gorana ile evli olan Gazzeli Samir Khouitar de kız kardeşinin Gazze’de İsrail’in saldırılarında yıkılan bir binada yaşadığını ifade ederek tüm Filistinlilere dayanışma mesajı gönderdiğini belirtti.
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YUNANİSTAN
Yunanistan’ın başkenti Atina ve Selanik şehrinde, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Doğu Kudüs’e ve Filistinlilere yönelik saldırılara tepki amacıyla toplanan çeşitli gruplar, İsrail’in Atina Büyükelçiliği önünde toplandı. Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin derhal son bulması çağrısı yapan göstericiler, “Filistin’e özgürlük” sloganları attı. Göstericilerle polis arasında çıkan arbedede, emniyet güçleri protestocu kalabalığı göz yaşartıcı gazla dağıttı.Diğer yandan Selanik kentinde de bir grup, Filistin’e destek gösterisi düzenledi.
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İSPANYA
İspanya’nın başkenti Madrid’de Filistin bayraklarıyla kent merkezinde yürüyen binlerce kişi, “Yaşasın Filistin”, “Katil İsrail”, “İşgale son” sloganları attı. Yaklaşık iki saat süren gösteri sonunda okunan manifestoda, “İsrail’in Filistin’deki saldırıları hemen durdurması ve Filistinlilere karşı etnik temizliğin son bulması için uluslararası topluma harekete geçmesi” çağrısı yapıldı. AA muhabirine konuşan, “Filistinli Kadınlar Hareketi” kuruluşuna bağlı çalışan 50 yaşındaki aktivist Jaldia Abu Bakra “İspanyol ve diğer tüm devletlerin, İsrail tarafından Filistin halkına karşı uygulanan şiddetin karşısında, gerçeğin ve adaletin yanında olmasının bir zorunluluk olduğunu düşünüyoruz” dedi.
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İTALYA
İsrail’in Doğu Kudüs ve Gazze’deki saldırılarına karşı Filistin’e destek vermek için ve Nekbe’nin 73. yılı dolayısıyla İtalya’nın başkenti Roma’da yaklaşık 5 bin kişi bir araya geldi. Ellerinde çok sayıda Filistin, İtalya, Pakistan, Tunus bayrakları taşıyan göstericiler sık sık “Özgür Filistin”, “Katil İsrail” sloganları attı. Çeşitli milletlerden kişinin katıldığı gösteride yapılan konuşmalarda, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı. Öte yandan, İrlanda ve Polonya’da da İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.