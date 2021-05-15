İsrail'in hedefindeki Hamas'ın tünelleri görüntülendi

GAZZELİ GENCİN EN ZOR ANI! Bölgeden yürek yakan görüntüler gelmeye devam ediyor... Abluka altındaki Gazze'de İsrail'in saldırılarını belgelemek için şehitlerin hastanede fotoğraflarını çeken Filistinli genç Muhammed el-Mensi, önüne gelen cansız bedenlerden ikisinin kardeşlerine ait olduğunu fark etti. Mensi, "Endonezya Hastanesi'nde İsrail'in saldırısında şehit olanları ve yaralananların fotoğrafını çekiyordum. Sonra bir de baktım ki, iki kardeşim şehit olmuş" dedi.