İsrail'deki faciadan yeni görüntü!

İsrail'de 44 kişinin hayatına mal olan facianın hemen öncesinde çekilen video ortaya çıktı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan videoda, faciadan hemen önce binlerce insanın aynı anda zıpladığı görülüyor.
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İsrail'in kuzeyinde, Safed kenti yakınlarında bulunan Meron Dağı'ndaki kutlamalar sırasında, gece yarısından sonra nedeni bilinmeyen izdiham oluştu.
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İzdihamda 44 kişinin hayatını kaybetti, 103 kişinin yaralandı. Yaralılardan 44'ünün durumunun ise ağır olduğu belirtildi. Facianın hemen öncesine ait görüntüler ise sosyal medyada yer aldı.
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Söz konusu görüntülerde faciadan hemen önce binlerce insanın aynı anda, müzik eşliğinde zıpladığı görülüyor. Facianın ardından 10 bin kişilik alana 100 bin kişinin geldiği açıklanmıştı. Söz konusu görüntüler bu iddiayı doğrular cinsten.
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Yerel basın, önce kutlamanın yapıldığı alandaki sahne veya platformun çöktüğünü aktarmış ancak daha sonra bunu düzeltmişti.
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaşanan olayı "büyük bir felaket" olarak tanımlayarak, yaşamını yitirenler için dua ettiğini söyledi.
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Kutlamalar, her yıl ülkenin kuzeyindeki Meron kentinde düzenleniyor. Hasidik Yahudi cemaatinden yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı kutlamalar, Covid-19 salgınının büyük oranda kontrol altına alındığı İsrail'de salgın sonrası en büyük kitlesel etkinlik haline geldi.
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Lag BaOmer'de, tarihteki en büyük Tora bilginlerinden kabul edilen Rabbi Akiva'nın 24 bin öğrencisini öldüren salgın hastalığın ortadan kalkması kutlanıyor ve şenlik ateşi yakılıyor.