İsrail'de sular durulmuyor! Binlerce insan Netanyahu'yu protesto etmek için sokaklarda
İsrail'de binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifası talebiyle gösteri düzenledi. Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu yakınında düzenlenen gösteride sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganı atıldı.
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İsrail'de sular bir türlü durulmuyor. Ülke yolsuzluk davası ve koronavirüs salgınıyla boğuşurken yükselen tansiyon sokaklara taşındı.
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İsrail'de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifası talebiyle gösteri düzenledi.
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"Siyah Bayraklılar Hareketi" olarak bilinen grubun çağrısı üzerine, Batı Kudüs’te yer alan Başbakanlık konutu yakınında düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.
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Polis protesto gösterilene sert müdahalede bulunurken dağılmaları için göstericilerin üzerine su sıkıldığı görüldü.
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Şiddetli anların yaşandığı protesto eylemlerinde polis ve eylemciler arasında sert çatışmalar da yaşandı.
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Eyleme katılan çok sayıda İsrail vatandaşı polis tarafından gözaltına alındı.
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Gösterinin yapılacağı caddeye çıkan yolları trafiğe kapatan polis, çevrede de yoğun güvenlik önlemleri aldı.
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Siyah ve kırmızı renkte bayraklar taşıyan göstericilerden bazıları İsrail Başbakanı'nı kastederek "suç başbakanı" yazılı tişörtler giyerken, sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganı atıldı.
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İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te 30 Mayıs'ta şehit ettiği Filistinli otizm hastası İyad Hallak'ın da unutulmadığı gösteride, "1933 hatası demokrasi bulunamadı" yazılı pankart dikkati çekti.
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Az sayıda Netanyahu taraftarı da yine Başbakanlık konutu önünde İsrail Başbakanı'na destek vermek için gösteri düzenledi.
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Polis, gerginlik yaşanmaması için iki grup arasına barikat kurdu.
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Covid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin yüzde 20’yi geçtiği İsrail’de, Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor.
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Siyah Bayraklıları Hareketi'nin salı günü Batı Kudüs'te düzenlediği gösteriye polis müdahale etmiş, 34 gösterici gözaltına alınmıştı.
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Son 1,5 yılda üç kez erken seçime giden ve yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de yeniden sandığa gidilebileceği tartışmaları da başladı.
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Yerel basına yansıyan haberlerde, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yıllık bütçe planının kabul edilmesini engelleyerek ülkeyi yeni bir erken seçime götürmeyi hedeflediği yazıldı.
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Buna ek olarak Netanyahu'nun partisi Likud'un bazı milletvekillerinin, koalisyon ortağı Mavi-Beyaz İttifakı'nı erken seçimle tehdit eden açıklamalar yapması dikkati çekti.
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Tüm bu gelişmeler ikisi geçen yıl olmak üzere üç kez erken seçime giden ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle işsizliğin yüzde 20'yi aştığı İsrail'de yeniden erken seçim tartışmalarını alevlendirdi.
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Hakkındaki yolsuzluk davası devam eden İsrail Başbakanı Netenyahu'ya yönelen tepkiler dinmiyor. Halkın çok büyük bir kısmınınsa artık başbakana olan güvenini kaybettiği biliniyor.
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Binlerce insanın sokaklara çıktığı İsrail'de dün Covid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.
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İsrail'de 2 bin 32 kişide daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesiyle, salgında şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.
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Tel Aviv yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine ülkedeki Covid-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.