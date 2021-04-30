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Dünya
AA Fotoğraflar: Reuters, AA, AFP
Haber Giriş: 30 Nisan 2021 - 07:56 | 

İsrail güne faciayla uyandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail'de dini Lag BaOmer Bayramı'nın kutlamalarında aşırı izdiham faciaya neden oldu. Olayda çok sayıda kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

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İsrail'in kuzeyindeki Meron yerleşiminde, Lag BaOmer bayramı kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle en az 44 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

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Olayda ağır yaralananlar olduğu bilgisi üzerine bölgeye 6 ambulans helikopter gönderildi, çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

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Başbakan Binyamin Netanyahu, Twitter'dan yayımladığı mesajda, olayın "ağır felaket" olduğunu ve yaralıların iyileşmesi için dua ettiklerini dile getirdi.

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Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde ise izdihamda 44 kişinin hayatını kaybettiği, 103 kişinin yaralandığı, yaralılardan 44'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Ayrıca, bölgede bir sahra hastanesi kurulduğu, yoğunluktan dolayı telefon şebekelerinde sorun yaşandığı dile getirildi.

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İsrail polisinin Meron Dağı'ndaki izdihama ilişkin soruşturma başlattığı da kaydedildi.

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Yerel basın, önce kutlamanın yapıldığı alandaki sahne veya platformun çöktüğünü aktarmış ancak daha sonra bunu düzeltmişti.

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