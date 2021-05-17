İsrail-Filistin krizinde son durum! İsrail-Filistin olayları nasıl başladı?
İsrail ordusu, 10 Mayıs'ta, 2014'ten bu yana yıllardır abluka altında yer alan Gazze'ye geniş bir hava saldırı düzenlendiğini duyurdu. İsrail Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sürerken, aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce sivil hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, 10 Mayıs'ta, 2014'ten bu yana yıllardır abluka altında yer alan Gazze'ye geniş bir hava saldırı düzenlendiğini duyurdu. İsrail Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.
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Olaylarda 60'tan fazla Filistinli şehit oldu
İsrail ordusuna ait savaş uçakları, gece saatlerinde Gazze'nin güney, batı ve kuzey bölgelerinde çok sayıda noktayı bombaladı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Filistin direniş güçlerine ait bazı noktaları, tarım arazilerini, caddeleri ve alt yapıyı hedef alırken, saldırılar neticesinde Gazze'nin güney ve batısında bazı emniyet merkezleri de yıkıldı.
Saldırıların bazı bina ve evlerin yanı sıra cadde ve sokaklarda büyük hasara yol açtığı, hedef alınan noktalara yakın bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığı ve kanalizasyon, su ve elektrik şebekelerinin zarar gördüğü belirtildi.
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İsrail'e ait savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyinde yer alan Refah ve Han Yunus kentlerindeki bazı evleri ve tarım arazilerini de bombaladığı aktarıldı.
Öte yandan denizde konuşlanan İsrail savaş gemilerinin, Gazze sahiline doğru ateş açtığı kaydedildi.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada da sivillere yönelik düzenlenen saldırılara misilleme olarak İsrail'in Beerşeba ve Askalan kentleri ile bazı yerleşim birimlerine roket atışları yapıldığı kaydedildi.
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Gazze'ye yönelik 150 hava saldırısında 500 hedef vuruldu
İsrail Genel Kurmay Başkanı Aviv Kochavi, dün düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki 500 hedefin vurulduğunu ve birçok altyapının da imha edildiğini belirtmişti.
İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricus ise aynı gün Gazze Şeridi'ne 150 hava saldırısının gerçekleştirildiği ve 5 bin askerin de kara operasyonuna hazır şekilde bekletildiği bilgisini vermişti.
Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugayları da İsrail'in saldırılarına karşılık olarak bir seferde 130 roketle Tel Aviv ve çevresine saldırılar düzenlendiğini bildirmişti.Saldırıda bazı füzelerin kent merkezine isabet etmesi üzerine İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin yetersiz olduğu gündeme gelmişti.
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Kudüs ve Gazze'deki olaylar
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için süre vermişti.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.
Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.