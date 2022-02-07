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Isparta'da elektrik kesintisinde son durum: Isparta'da elektrikler ne zaman gelecek? Bakan Dönmez'den açıklama

#Isparta#Elektrik Kesintisi#AEDAŞ

Isparta elektrik kesintisi ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. 3 Şubat'ta itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ile beraber yaşanan elektrik kesintileri sonrası kentte normale dönülmeye başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili olarak son gelişmeleri aktardı. Bakan Dönmez, Isparta il ve ilçe merkezlerinde enerjisiz şebekenin kalmadığını duyurdu. Peki, Isparta'da elektrikler ne zaman gelecek?

1/4Ispartada elektrik kesintisinde son durum: Ispartada elektrikler ne zaman gelecek Bakan Dönmezden açıklama

Isparta'da elektrikler ne zaman gelecek? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Kenti adeta felç eden kar yağışı nedeniyle elektrik telleri koptu, seralar karın altında kaldı. Olumsuz hava koşulları dolayısı ile Isparta'da elektrik kesintileri meydana geldi. Ekiplerin çalışmalarını yaptığını söyleyen Bakan Dönmez, "Isparta il merkezinde ve ilçe merkezlerinde an itibarıyla enerjisiz şebekemiz kalmamıştır." dedi.

2/4ISPARTADA ELEKTİRİKLER NE ZAMAN GELECEK

ISPARTA'DA ELEKTİRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Zafer Mahallesinde Elektrik arızalarının giderilmesine ilişkin çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Dönmez, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Isparta ve çevresinde yoğun kar yağışı olmuş, neredeyse gün boyu devam eden kar yağışına bağlı olarak özellikle şebekemizde buz yüküne dayalı olarak ciddi hasarlar oluşmuştur. Burada şu anda 600’e yakın personel, 200’e yakın iş makinesiyle çalışma devam ediyor.

3/4Ispartada elektrik kesintisinde son durum: Ispartada elektrikler ne zaman gelecek Bakan Dönmezden açıklama

Birçok ilimizden olaya müdahale etmek üzere teknik personel çağrıldı. Onların durmaksızın gece gündüz çalışarak yapmış oldukları mücadele sonunda Isparta il merkezinde ve ilçe merkezlerinde an itibarıyla enerjisiz şebekemiz kalmamıştır. Şu anda son arızanın bulunduğu yerdeyiz. İlk etapta 113 bin abonemiz enerjisiz kalmıştı. Şu anda ekiplerimi merkezdeki işleri bitirir bitirmez kırsala, köylere doğru yönlendiriyoruz. İnşallah yarın kırsaldaki arızaları da büyük oranda gidermiş olacağız.

4/4BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Isparta'da yoğun Kar yağışından etkilenen bölgelere enerji verilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarımız ile dağıtım şirketlerimiz durumun bir an önce normale dönmesi için hem sahada hem de masada büyük bir gayretle mücadeleye devam ediyor. Sahada yaklaşık 600 personelimiz ve 200'den fazla araçla kesintiye müdahale ediyoruz. Elektrik dağıtım şirketleri ADM, Meram, BEDAŞ, Çamlıbel, Gediz, Uludağ, Osmangazi, SEDAŞ ve EnerjiSA'dan takviye ekipler çalışmalara destek olmak için bölgeye intikal ettiler."

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#Isparta#Elektrik Kesintisi#AEDAŞ