Isparta sahur ve iftar vakti 2022: Isparta’da ilk sahur imsak saati kaçta?

Isparta ilk sahur ve iftar saati yoğun ilgi görüyor. Isparta'da yaşayan vatandaşlar imsak ve akşam ezanı saatlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar saatleri belli oldu. İlk oruç için sahura kalkacak olan vatandaşlar imsak vaktinden itibaren iftar saatine kadar orucu bozan davranışlardan uzak duracaklar. Isparta’da ilk sahur için imsak vakti 05:13 olacak.
Isparta’da ilk sahur 05:13’de, ilk iftar 19:28’de olacak.
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Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
İftar, oruç müddeti sona erdikten sonra yenen yemektir. İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur.