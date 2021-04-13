Isparta İftar Vakti 2021 imsakiye bilgileri: Isparta İftar saati ne zaman ve akşam ezanı saat kaçta?
Isparta imsakiye ve Isparta iftar vakti, Diyanet'in yayımladığı 2021 imsakiye bilgileri üzerinden görüntülenebilecek. Isparta iftar vakitleri, bölgede yaşayan ve iftar saati için hazırlık yapan vatandaşlar tarafından gün içerisinde sorgulanıyor. Peki, dün gece ilk sahurlarını gerçekleştiren vatandaşlar için Isparta iftar saati kaç olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan Isparta için iftar saatleri bilgileri
Isparta iftar saati, her iki ilde ikamet eden pek çok Müslüman'ın araştırdığı konu olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Isparta'da iftar saati 19.38 olacak. İşte, Isparta'da iftar saat kaçta yapılacak sorusunun diğer günler için cevabı ve tam liste ile Isparta imsakiye bilgileri
ISPARTA İMSAKİYE 2021
Isparta'nın imsakiye bilgilerine erişmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz. Böylece Isparta'nın son güne kadar iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz.
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:53
|19:38
|20:58*
|2
|14.04.2021
|04:52
|19:39
|20:59
|3
|15.04.2021
|04:50
|19:40
|21:00
|4
|16.04.2021
|04:48
|19:41
|21:01
|5
|17.04.2021
|04:47
|19:42
|21:03
|6
|18.04.2021
|04:45
|19:43
|21:04
|7
|19.04.2021
|04:43
|19:44
|21:05
|8
|20.04.2021
|04:41
|19:45
|21:06
|9
|21.04.2021
|04:40
|19:45
|21:07
|10
|22.04.2021
|04:38
|19:46
|21:09
|11
|23.04.2021
|04:36
|19:47
|21:10
|12
|24.04.2021
|04:35
|19:48
|21:11
|13
|25.04.2021
|04:33
|19:49
|21:12
|14
|26.04.2021
|04:32
|19:50
|21:14
|15
|27.04.2021
|04:30
|19:51
|21:15
|16
|28.04.2021
|04:28
|19:52
|21:16
|17
|29.04.2021
|04:27
|19:53
|21:18
|18
|30.04.2021
|04:25
|19:54
|21:19
|19
|01.05.2021
|04:24
|19:55
|21:20
|20
|02.05.2021
|04:22
|19:56
|21:21
|21
|03.05.2021
|04:20
|19:56
|21:23
|22
|04.05.2021
|04:19
|19:57
|21:24
|23
|05.05.2021
|04:17
|19:58
|21:25
|24
|06.05.2021
|04:16
|19:59
|21:27
|25
|07.05.2021
|04:15
|20:00
|21:28
|26
|08.05.2021
|04:13
|20:01
|21:29**
|27
|09.05.2021
|04:12
|20:02
|21:30
|28
|10.05.2021
|04:10
|20:03
|21:32
|29
|11.05.2021
|04:09
|20:04
|21:33
|30
|12.05.2021
|04:07
|20:05
|21:34