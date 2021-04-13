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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 18:30 | 

Isparta İftar Vakti 2021 imsakiye bilgileri: Isparta İftar saati ne zaman ve akşam ezanı saat kaçta?

Isparta imsakiye ve Isparta iftar vakti, Diyanet'in yayımladığı 2021 imsakiye bilgileri üzerinden görüntülenebilecek. Isparta iftar vakitleri, bölgede yaşayan ve iftar saati için hazırlık yapan vatandaşlar tarafından gün içerisinde sorgulanıyor. Peki, dün gece ilk sahurlarını gerçekleştiren vatandaşlar için Isparta iftar saati kaç olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan Isparta için iftar saatleri bilgileri

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Isparta iftar saati, her iki ilde ikamet eden pek çok Müslüman'ın araştırdığı konu olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Isparta'da iftar saati 19.38 olacak. İşte, Isparta'da iftar saat kaçta yapılacak sorusunun diğer günler için cevabı ve tam liste ile Isparta imsakiye bilgileri

ISPARTA İMSAKİYE 2021

Isparta'nın imsakiye bilgilerine erişmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz. Böylece Isparta'nın son güne kadar iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

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GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:5319:3820:58*
214.04.202104:5219:3920:59
315.04.202104:5019:4021:00
416.04.202104:4819:4121:01
517.04.202104:4719:4221:03
618.04.202104:4519:4321:04
719.04.202104:4319:4421:05
820.04.202104:4119:4521:06
921.04.202104:4019:4521:07
1022.04.202104:3819:4621:09
1123.04.202104:3619:4721:10
1224.04.202104:3519:4821:11
1325.04.202104:3319:4921:12
1426.04.202104:3219:5021:14
1527.04.202104:3019:5121:15
1628.04.202104:2819:5221:16
1729.04.202104:2719:5321:18
1830.04.202104:2519:5421:19
1901.05.202104:2419:5521:20
2002.05.202104:2219:5621:21
2103.05.202104:2019:5621:23
2204.05.202104:1919:5721:24
2305.05.202104:1719:5821:25
2406.05.202104:1619:5921:27
2507.05.202104:1520:0021:28
2608.05.202104:1320:0121:29**
2709.05.202104:1220:0221:30
2810.05.202104:1020:0321:32
2911.05.202104:0920:0421:33
3012.05.202104:0720:0521:34

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ağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Ramazan Kargın, kalp hastalığı olanların oruç tutma kararını, tedavilerini yürüten hekimle birlikte alması gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. Kargın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslüman alemi için büyük öneme sahip ramazan ayının birçok faziletlerinden birinin de oruç ibadetinin vücut sağlığı için faydaları olduğunu belirtti.

Kalp damar hastaları için de bu ayın ayrıca önem taşıdığını dile getiren Kargın, ilerlemiş kalp hastalığı olanlarda veya belirtileri ani başlayanlarda hastalığa bağlı yaşamsal risk durumu oluşabildiğini, oruçlu günlerde uzun süre gıda ve sıvı alınmamasının hassas olan vücut fonksiyonlarında değişikliklere yol açabildiğini vurguladı.

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Kargın, "Kalp damar hastalıkları, ritim bozuklukları, yüksek tansiyon ve ileri evre kalp yetersizliğine kadar değişebilen birçok hastalığın tek bir tipini veya birçoğunu birlikte barındırabilir. Bu hastalıklarda uygulanan tedavi ile klinik durum hemodinamik olarak normal şartlarda tutulmaya çalışılıp, hasta şikayetlerinin giderilmesi amaçlanır. Ancak, bazen klinik durumun karmaşık olması veya hastalığın ani başlaması nedeniyle hastane şartlarında da tedavi uygulamaları yapılır. Dolayısıyla hastalığın tipi ve şiddetine göre oruç tutma kararı, takibini yapan hekimle birlikte değerlendirilerek karar verilmelidir." diye konuştu.

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