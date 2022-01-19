Isparta, Denizli ve Afyonkarahisar'da yarın okullar tatil mi?

Kar yağışı ülkenin pek çok ilinde etkisini sürdürürken birçok ilden tatil haberi geldi. İllerin valiliklerinden tatil hakkında önemli açıklamalar yapıldı.
Isparta`nın 6 ilçesinde yoğun kar nedeniyle öğleden sonra Yüz Yüze Eğitim yapılmayacak.Gelendost, Şarkikaraağaç, Senirkent, Yalvaç, Uluborlu ve Atabey`de öğleden sonra yüz yüze eğitime ara verildi. Eğitime uzaktan devam edileceği belirtildi.
Olumsuz hava durumlarının ardından 16 ilçedeki eğitim öğretime 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ara verildi. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çameli, Babadağ, Kale, Tavas ilçelerinde taşımalı eğitime Buldan, Bekilli, Çal, Baklan, Honaz, Bozkurt, Çardak, Çivril, Beyağaç, Acıpayam, Serinhisar, Güney ilçelerinde ise yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yollarda meydana gelebilecek yoğun buzlanma ve don olayları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı`na bağlı il merkezi ve ilçelerdeki özel ve resmi okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi. Açıklamaya göre, il genelindeki kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de bugün idari izinli sayılacak.
Üç ilin valiliği de 20 Ocak için ise henüz bir açıklamada bulunmadı. Kar tatili haberleri il valilikleri ve resmi internet adresi üzerinden vatandaşlarla paylaşılıyor.