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Isparta, Denizli ve Afyonkarahisar'da yarın okullar tatil mi?

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Yarın okullar tatil mi sorusu bir çok ilde etkili olan kar yağışının ardından internette aranan konuların başında geliyor. Isparta, Denizli ve Afyonkarahisar'da meydana gelen yoğun kar yağışının ardından bir çok ilçede okullar tatil edilmişti. Peki, Isparta, Denizli ve Afyonkarahisar'da yarın okullar tatil mi?

1/5Isparta, Denizli ve Afyonkarahisarda yarın okullar tatil mi

Kar yağışı ülkenin pek çok ilinde etkisini sürdürürken birçok ilden tatil haberi geldi. İllerin valiliklerinden tatil hakkında önemli açıklamalar yapıldı.

2/5Isparta

Isparta

Isparta`nın 6 ilçesinde yoğun kar nedeniyle öğleden sonra Yüz Yüze Eğitim yapılmayacak.Gelendost, Şarkikaraağaç, Senirkent, Yalvaç, Uluborlu ve Atabey`de öğleden sonra yüz yüze eğitime ara verildi. Eğitime uzaktan devam edileceği belirtildi.

3/5Denizli

Denizli

Olumsuz hava durumlarının ardından 16 ilçedeki eğitim öğretime 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ara verildi. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çameli, Babadağ, Kale, Tavas ilçelerinde taşımalı eğitime Buldan, Bekilli, Çal, Baklan, Honaz, Bozkurt, Çardak, Çivril, Beyağaç, Acıpayam, Serinhisar, Güney ilçelerinde ise yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

4/5Afyonkarahisar

Afyonkarahisar

Valilikten yapılan açıklamada, yollarda meydana gelebilecek yoğun buzlanma ve don olayları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı`na bağlı il merkezi ve ilçelerdeki özel ve resmi okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi. Açıklamaya göre, il genelindeki kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de bugün idari izinli sayılacak.

5/5Isparta, Denizli ve Afyonkarahisarda yarın okullar tatil mi

Üç ilin valiliği de 20 Ocak için ise henüz bir açıklamada bulunmadı. Kar tatili haberleri il valilikleri ve resmi internet adresi üzerinden vatandaşlarla paylaşılıyor.

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