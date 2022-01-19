Isparta, Denizli ve Afyonkarahisar'da yarın okullar tatil mi?

Afyonkarahisar

Valilikten yapılan açıklamada, yollarda meydana gelebilecek yoğun buzlanma ve don olayları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı`na bağlı il merkezi ve ilçelerdeki özel ve resmi okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi. Açıklamaya göre, il genelindeki kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de bugün idari izinli sayılacak.