Isparta, Burdur ve Çankırı’da sahur ve iftar saat kaçta? Isparta, Burdur, Çankırı sahur ve iftar vakti
Isparta, Burdur ve Çankırı imsak ve iftar vakti araştırılan konular arasında yer alıyor. Birlik ve beraberliğin arttığı, on bir ayın sultanı ramazan ayına sayılı saatler kaldı. Bu ay içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye bilgilerine göre oruç ibadeti yerine getiriliyor. İlk oruç 13 Nisan’da tutulacak. İşte Isparta, Burdur ve Çankırı sahur ve iftar saatleri
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Isparta, Burdur ve Çankırı imsakiye bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Müslümanlar her yıl oruç ibadetini ramazan ayı içerisinde yerine getiriyorlar. Bu yıl ilk oruç için 12 Nisan gecesi sahura kalkılacak. Isparta'da ilk sahur için imsak vakti 04:53, Burdur'da ilk sahur için imsak vakti 04:55,Çankırı'da ilk sahur için imsak vakti 04:33 olarak açıklandı.
İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
Isparta'da ilk sahur için imsak vakti 04:53, iftar saati ise 19:38 olarak açıklandı.
Burdur'da ilk sahur için imsak vakti 04:55, iftar saati ise 19:39 olarak açıklandı.
Çankırı'da ilk sahur için imsak vakti 04:33, iftar saati ise 19:29 olarak açıklandı. İşte imsakiye bilgileri...
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
4
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.