Isparta, Burdur ve Çankırı’da sahur ve iftar saat kaçta? Isparta, Burdur, Çankırı sahur ve iftar vakti

Isparta, Burdur ve Çankırı imsakiye bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Müslümanlar her yıl oruç ibadetini ramazan ayı içerisinde yerine getiriyorlar. Bu yıl ilk oruç için 12 Nisan gecesi sahura kalkılacak. Isparta'da ilk sahur için imsak vakti 04:53, Burdur'da ilk sahur için imsak vakti 04:55,Çankırı'da ilk sahur için imsak vakti 04:33 olarak açıklandı.



İFTAR VE SAHUR SAATLERİ



Isparta'da ilk sahur için imsak vakti 04:53, iftar saati ise 19:38 olarak açıklandı.



Burdur'da ilk sahur için imsak vakti 04:55, iftar saati ise 19:39 olarak açıklandı.



Çankırı'da ilk sahur için imsak vakti 04:33, iftar saati ise 19:29 olarak açıklandı. İşte imsakiye bilgileri...