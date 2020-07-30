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Hürriyet
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Haber Giriş: 30 Temmuz 2020 - 14:46,

Isparta-Burdur-Antalya bayram namazı saati 2020! Antalya Isparta Burdur bayram namazı kaçta?

Isparta Burdur Antalya bayram namazı saati, bu bölgelerde ikamet eden birçok vatandaşın gündemindeki konu oldu. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) buyurduğu ‘Bu günümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır hadis-i şerifinden hareketle, Burdur Isparta Antalya bayram namazı saatleri bilgisini sorgulayan vatandaşlar, konuyla ilgili detayları araştırmaya devam ediyor. Peki, Isparta Burdur Antalya bayram namazı saatleri kaç olacak? İşte, merak edilen saat bilgisi hakkında Diyanet’in yayımladığı detaylar

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Bayram namazı saatleri, Isparta Burdur Antalya'da yaşayan vatandaşların merak ettiği hususlar arasında yer alıyor. Bayram günü sabah saat kaçta kalkacaklarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusunun cevabını arıyor. İşte, Diyanet’ten alınan bilgilere göre Isparta Burdur ve Antalya bayram namazı vakti

ISPARTA Kurban Bayramı namaz saati 06:32
BURDUR Kurban Bayramı namaz saati 06:34
ANTALYA Kurban Bayramı namaz saati 06:33

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2KURBAN BAYRAMI GÜNÜ KURBAN KESİLMEDEN ÖNCE BİR ŞEY YEMEMENİN DİNÎ DAYANAĞI VAR MIDIR
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KURBAN BAYRAMI GÜNÜ KURBAN KESİLMEDEN ÖNCE BİR ŞEY YEMEMENİN DİNÎ DAYANAĞI VAR MIDIR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Zilhicce’nin ilk dokuz gününü oruçla geçirdiği rivayet edildiği için (Ebû Dâvûd, Savm, 62) Zilhicce’nin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Kurban bayramında da oruç tutulmaz (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 48). Ancak imsaktan itibaren bir şey yemeyip o günün ilk yemeğini kurban etinden yemek müstehaptır. Fakat bu, kendi evinde kurban kesebilen insanlar içindir. Zamanımızda çiftliklerde kurban kestiren bazı müslümanlara, akşama kadar sıra ancak gelmekte, hatta ertesi güne kalmaktadır. Bu durumda söz konusu insanların aç kalıp oruçlu imiş gibi durmaları uygun değildir.

3Memeleri kusurlu olan hayvan kurban edilebilir mi
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Memeleri kusurlu olan hayvan kurban edilebilir mi?

Hayvandan beklenen bir menfaati tümüyle yok eden veya hayvanın güzelliğini ortadan kaldıran kusurlar, onun kurban olmasına engeldir. Buna göre ister doğuştan ister sonradan memelerinin yarısı olmayan hayvan kurban olmaz. Aynı şekilde bir hastalığa dayalı olarak memelerinin yarısının sütü kesilen hayvan da kurban olmaz. Fakat bir hastalığa bağlı olmaksızın sütü kesilen hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur (el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 368; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 469, 470).

4Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır
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Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır?

Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6). Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir. (Kâsânî, Bedâi‘, V, 75-76). Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez. Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.

Şâfiî mezhebinde, genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması, bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi, uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir (Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 399-404).

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