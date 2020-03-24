İspanya'da terk edilmiş huzurevlerinde kalan yaşlılar yataklarında ölü bulundu

Daha sonra "Bir hata yaptım ve özür dilemek istiyorum." diye yazan Porro, "Olağanüstü hal çıktığından beri buna en büyük saygıyı göstermeye çalıştım ama hata yaptım ve umarım bu yanlışım başkalarının çok önemli bir şey olmadıkça evlerinden çıkmamalarına yardımcı olur." ifadelerini kullandı.