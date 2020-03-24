İspanya'da terk edilmiş huzurevlerinde kalan yaşlılar yataklarında ölü bulundu
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden birisi olan İspanya'da askerler terk edilmiş huzurevlerine girdi ve yaşlı kişilerin cesetlerini yataklarında buldu.
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İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 514 rekor artışla 2 bin 696'ya, vaka sayısı ise 6 bin 584 artışla 39 bin 673'e ulaştı.
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Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi. Buna göre, ülkede salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 182'den 514 artışla 2 bin 696'ya, vaka sayısı da 33 bin 89'dan 6 bin 584 artışla 39 bin 673'e çıktı.
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Böylece ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle en yüksek ölü ve enfekte sayısı kayda geçmiş oldu.
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ÖLÜ SAYISI 19 MART'TAN BU YANA ARTIYOR
Acil serviste tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı 2 bin 636 olarak duyurulurken, son 24 saatte taburcu edilen hasta sayısı da 439 artışla 3 bin 794'e ulaştı.
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İspanya'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 19 Mart'tan itibaren büyük artış gösteriyor.
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HUZUREVİ TERK EDİLDİ YAŞLILAR ÖLDÜ
İspanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, askerlerin dezenfektasyon çalışmaları için huzurevlerine gittiği, tesislerin tamamen terk edilmiş halde bulunduğu belirtildi.
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İspanya Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Savunma Bakanı Margarita Robles, Telecinco kanalına verdiği röportajda yaşlılara muamele konusunda hükümetin 'katı ve tavizsiz' hareket edeceğini söyledi.
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Savunma Bakanı Robles, "Ordu, bazı huzurevi ziyaretlerinde yaşlı kişileri tamamen terk edilmiş biçimde, kimi zaman yataklarında ölmüş halde buldu" diye konuştu.
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Huzurevlerinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından çalışanların tesisleri terk ettiği açıklandı.
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Normal prosedür, huzurevinde hayatını kaybeden bir kişinin ailesi tarafından alınana kadar tesisteki morgda bekletilmesi yönünde.
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Ancak hayatını kaybedenlerin koronavirüse yakalanmış olduklarından şüphelenen huzurevi çalışanlarının ailelere haber vermeden tesisi terk ettiği sanılıyor.
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BUZ PİSTİ MORGA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, düzenlediği basın toplantısında huzurevlerinin hükümeti için öncelik olduğunu ifade etti ve "Bu tesislerde en sıkı tedbirleri alacağız" dedi.
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2 bini üzerinde kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği İspanya'da, başkent Madrid'deki bir buz pisti, morg olarak kullanılmaya başlandı.
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Diğer yandan Kovid-19'un en fazla görüldüğü Madrid özerk bölgesinde ölü sayısı son 24 saatte 272 artışla 1535'e, vaka sayısı da 1777 artışla 12 bin 352'ye çıktı.
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BAŞBAKAN 'PSİKOLIJİK OLARAK HAZIRLANIN" DEMİŞTİ
Madrid'in ardından en fazla ölüm Katalonya (282) ve Castilla y La Mancha (212) özerk yönetimlerinde görülüyor.
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Başbakan Pedro Sanchez, pazar günü yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında ölü ve vaka sayısında bu hafta çok ciddi artış olacağı uyarısında bulunarak halktan psikolojik olarak kendilerini bu duruma hazırlamalarını istemişti.
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FUTBOLCUYA PARA CEZASI
Valladolid'de forma giyen Pedro Porro'ya, koronavirüs salgınından dolayı uygulanan olağanüstü hali ihlal edip sokağa çıktığı için 600 avro para cezası verildi
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İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı uygulanan olağanüstü hali ihlal eden 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Valladolid'in oyuncusu Pedro Porro'ya 600 avro para cezası kesildi.
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Milli futbolcu Enes Ünal'ın Valladolid'de takım arkadaşı olan Porro, olağanüstü hali çiğnediği için kendisine para cezası verildiğini bir sosyal paylaşım sitesindeki hesabından duyurdu.
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İspanyol futbolcu, cezayı kesen İspanyol polisini ilk olarak "saygısız olmakla" suçlarken, daha sonra bu mesajını silerek özür diledi.
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Valladolid şehir merkezinin 15 kilometre dışındaki Boecillo'da oturan futbolcu, bazı ihtiyaçların karşılanması için kent merkezindeki süpermarketlere gitmek istediğini belirterek, kimlik kartında ikamet yerinin Don Benito (ülkenin güneyinde Badajoz kentinin bir ilçesi) olmasından dolayı polisin yönelttiği sorulara sinirlendiğini aktardı.
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Daha sonra "Bir hata yaptım ve özür dilemek istiyorum." diye yazan Porro, "Olağanüstü hal çıktığından beri buna en büyük saygıyı göstermeye çalıştım ama hata yaptım ve umarım bu yanlışım başkalarının çok önemli bir şey olmadıkça evlerinden çıkmamalarına yardımcı olur." ifadelerini kullandı.
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İspanyol futbolcu, kendisine kesilen 600 avroluk cezayı itiraz etmeden ödeyeceğini kaydetti.
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Avrupa'nın tamamını etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı artarken, ülkeler de salgının daha fazla yayılmasını önlemek için ek tedbirler almaya devam ediyor.
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Koronavirüs vaka sayısının 306'ya yükseldiği Hırvatistan'da dünden bu yana meydana gelen depremler halkı paniğe sevk etti. Uzmanlar, deprem korkusuyla dışarı çıkanlara sosyal mesafeyi korumaları çağrısı yapıyor.
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Hırvatistan A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic ve futbolcular da yayınladıkları mesajla halka "Evde kalın" çağrısı yaptı.
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Bosna Hersek'te de vaka sayısı 128'e yükselirken, ülkenin iki entitesi Bosna Hersek Federasyonu (FBİH) ve Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) belirli saat aralığına uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayanlar için soruşturma başlatılacağı açıklandı.
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Sokağa çıkma yasağı uygulanan Yunanistan ise Türkiye ve İngiltere uçuşlarını 15 Nisan'a kadar durdurma kararı aldı. Yunanistan ile Türkiye arasında deniz ve kara ulaşımına da izin verilmiyor.
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Polonya Sağlık Bakanlığı ise açıkladığı son verilerde, vaka sayısının 649’a, ölü sayısının 7'ye yükseldiğini duyurdu.
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Belçika’da vaka sayısı 342 artarak 3 bin 743’e ulaştı. 13 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 88’e yükseldi. Hastaneye kaldırılan kişi sayısı ise son 24 saatte 290 artarak 1643 oldu.
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Fransa'nın Çevre İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Emmanuelle Wargon, sosyal medya hesabından, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, evinde kendisini karantinaya aldığını duyurdu.