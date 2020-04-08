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HaberlerDünya Haberleriİspanya’da koronavirüs vakası görülmeyen tek yer: Zahara de la Sierra kasabası kapılarını DHAya açtı
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DHA
Haber Giriş: 08 Nisan 2020 - 12:14, /

İspanya’da koronavirüs vakası görülmeyen tek yer: Zahara de la Sierra kasabası kapılarını DHAya açtı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Avrupa’daki merkez üssü haline gelen İspanyanın Cadiz kentine bağlı Zahara de la Sierra kasabası, ülkede koronavirüs (Covid-19) tespit edilmeyen tek kasaba olarak biliniyor. Koronavirüs vakası görülmeyen tek yer olan Zahara de la Sierra kasabası kapılarını Demirören Haber Ajansı’na açtı. Zahara de la Sierra Belediye Başkanı Santiago Galvan, koronavirüsten korunmanın sırrının 24 saat çamaşırsuyunun hammadesi ile sokakları dezenfekte olduğunu söyledi.

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