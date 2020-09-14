Ünlü aile diken üstünde: Okula başladı, ilk haftanın sonunda karantinaya alındı

BİR DE KARDEŞİ VAR Avrupa'nın en çok ilgi çeken kraliyet ailesi Londra'da yaşıyor olabilir. Ama birkaç yıl sonra özellikle de Buckingham Sarayı'nın gelinleri ciddi rakiplerle karşılaşacaklar. Düşes Kate ve Düşes Meghan'ın iki tane rakibi olacak. Çünkü İspanyol kraliyet ailesinin iki küçük prensesi Leonor ve kardeşi Infanta Sofia. Yani İspanya Kralı Felipe ile kraliçe Letizia'nın kızları.