Ünlü aile diken üstünde: Okula başladı, ilk haftanın sonunda karantinaya alındı
Koronavirüs pandemisi bütün dünyada yeniden yükselişe geçti. Bu virüsten ünlü ve zenginler de nasibini alıyor.
Splash News, Backgrid UK, Backgrid USA
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
OKULA GİTMEYE BAŞLAMIŞLARDI
Yani özetle virüs şan, şöhret ve servet tanımıyor. Dünyanın en göz önünde kraliyet ailelerinden birinin kızı da koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.
2
Abone Ol
BİR GÜN KRAL, BİR GÜN KRALİÇE OKULA BIRAKTI
İspanya tahtının gelecekteki veliahtı olan Prenses Leonor geçen hafta okula başlamıştı. Leonor ve kardeşi Sofia bir gün babaları Kral Felipe, bir ün de anneleri Kraliçe Letizia tarafından okula bırakılırken objektiflere yansımıştı.
3
Abone Ol
BİR ARKADAŞININ TESTİ POZİTİF ÇIKTI
İki kardeş de okula girerken görevliler tarafından ateşleri ölçüldü. Fakat, Prenses Leonor'un sınıf arkadaşlarından birine yapılan Covid 19 testinin sonucu pozitif çıkınca aileyi de bir telaş aldı. Bütün sınıf arkadaşları ile birlikte Prenses Leonor da karantinaya alındı.
4
Abone Ol
ANNESİ DE TEST YAPTIRMIŞTI
Kraliçe Letizia da salgının ilk dönemlerinde katıldığı bir etkinlikten sonra bazı kişilerin testleri pozitif çıkınca test yaptırmıstı. Test sonucu negatif çıkan Kraliçe, her ihtimale karşın 14 gün karantinada kalmıştı.
5
Abone Ol
AİLESİYLE BİRLİKTE ZİYARETLERE GİDİYOR
Babası Felipe'den sonra tahtın veliahtı olan Prenses Leonor, son aylarda pandemiye rağmen annesi, babası ve kardeşiyle birlikte ziyaretlere ve resmi görevlere de katılıyordu.
6
Abone Ol
ZAMANI GELİNCE TAHTA GEÇECEK
O henüz 14 yaşında ama daha şimdiden omuzlarında pek çok yaşıtının hayal bile etmeyeceği bir sorumluluk var. Koskoca bir ülke zamanı geldiğinde onun yönetimine geçecek.
7
Abone Ol
HEP BABASININ YANINDA
O yüzden de daha küçük yaşlarından itibaren bu görevin bilinciyle yetişiyor. Kürsülere çıkıp konuşma yapıyor, ödül törenlerinde ödül dağıtıyor. Kimi zaman da ülkesine gelen resmi konukları ağırlıyor. Elbette yanında hep, yerini ona bırakacak olan babasıyla birlikte.
8
Abone Ol
BİR DE KARDEŞİ VAR
Avrupa'nın en çok ilgi çeken kraliyet ailesi Londra'da yaşıyor olabilir. Ama birkaç yıl sonra özellikle de Buckingham Sarayı'nın gelinleri ciddi rakiplerle karşılaşacaklar. Düşes Kate ve Düşes Meghan'ın iki tane rakibi olacak. Çünkü İspanyol kraliyet ailesinin iki küçük prensesi Leonor ve kardeşi Infanta Sofia. Yani İspanya Kralı Felipe ile kraliçe Letizia'nın kızları.
9
Abone Ol
ASTURIAS PRENSESİ
Asturias Prensesi unvanını taşıyan ve bugün 14 yaşında olan Leonor, babasından sonra tahtı devralacak. O yüzden de daha şimdiden yerine getirmesi gereken bazı sorumlulukları var. 14 yaşındaki Prenses Leonor, babası ve annesiyle birlikte sık sık resmi görevlere katılıyor, dünya kamuoyu ona daha şimdiden alışıyor.x
10
Abone Ol
ANNESİ MODERN ÇAĞIN KÜLKEDİLERİNDEN
Babası kral olsa da Prenses Leonor'un annesi Letizia Ortiz, modern çağların külkedilerinden biri. Gazetecilikten haber spikerliğine geçen Letizia Ortiz Rocasolano, 2003 yılında ülkenin veliaht prensi Felipe'nin kalbini çaldı. x
11
Abone Ol
ANNESİ ESKİ HABER SPİKERİYDİ
Aslında bu durum önceleri hatırı sayılır bir kriz yarattı. Çünkü Letizia Ortiz, soylu bir aileden gelmiyordu. Dahası evlenip boşanmıştı. Ama ne olursa olsun hem prens hem de Ortiz kararlıydı, aşkları engel tanımayacak kadar büyüktü. Çift 22 Mayıs 2004'te görkemli bir törenle evlendi. x