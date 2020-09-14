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Haber Giriş: 14 Eylül 2020 - 11:00 | 

Ünlü aile diken üstünde: Okula başladı, ilk haftanın sonunda karantinaya alındı

Koronavirüs pandemisi bütün dünyada yeniden yükselişe geçti. Bu virüsten ünlü ve zenginler de nasibini alıyor.

Splash News, Backgrid UK, Backgrid USA

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1OKULA GİTMEYE BAŞLAMIŞLARDI
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OKULA GİTMEYE BAŞLAMIŞLARDI

Yani özetle virüs şan, şöhret ve servet tanımıyor. Dünyanın en göz önünde kraliyet ailelerinden birinin kızı da koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

2BİR GÜN KRAL, BİR GÜN KRALİÇE OKULA BIRAKTI
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BİR GÜN KRAL, BİR GÜN KRALİÇE OKULA BIRAKTI

İspanya tahtının gelecekteki veliahtı olan Prenses Leonor geçen hafta okula başlamıştı. Leonor ve kardeşi Sofia bir gün babaları Kral Felipe, bir ün de anneleri Kraliçe Letizia tarafından okula bırakılırken objektiflere yansımıştı.

3BİR ARKADAŞININ TESTİ POZİTİF ÇIKTI
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BİR ARKADAŞININ TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İki kardeş de okula girerken görevliler tarafından ateşleri ölçüldü. Fakat, Prenses Leonor'un sınıf arkadaşlarından birine yapılan Covid 19 testinin sonucu pozitif çıkınca aileyi de bir telaş aldı. Bütün sınıf arkadaşları ile birlikte Prenses Leonor da karantinaya alındı.

4ANNESİ DE TEST YAPTIRMIŞTI
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ANNESİ DE TEST YAPTIRMIŞTI

Kraliçe Letizia da salgının ilk dönemlerinde katıldığı bir etkinlikten sonra bazı kişilerin testleri pozitif çıkınca test yaptırmıstı. Test sonucu negatif çıkan Kraliçe, her ihtimale karşın 14 gün karantinada kalmıştı. 

5AİLESİYLE BİRLİKTE ZİYARETLERE GİDİYOR
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AİLESİYLE BİRLİKTE ZİYARETLERE GİDİYOR

Babası Felipe'den sonra tahtın veliahtı olan Prenses Leonor, son aylarda pandemiye rağmen annesi, babası ve kardeşiyle birlikte ziyaretlere ve resmi görevlere de katılıyordu.

6ZAMANI GELİNCE TAHTA GEÇECEK
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ZAMANI GELİNCE TAHTA GEÇECEK

 O henüz 14 yaşında ama daha şimdiden omuzlarında pek çok yaşıtının hayal bile etmeyeceği bir sorumluluk var. Koskoca bir ülke zamanı geldiğinde onun yönetimine geçecek.

7HEP BABASININ YANINDA
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HEP BABASININ YANINDA

O yüzden de daha küçük yaşlarından itibaren bu görevin bilinciyle yetişiyor. Kürsülere çıkıp konuşma yapıyor, ödül törenlerinde ödül dağıtıyor. Kimi zaman da ülkesine gelen resmi konukları ağırlıyor. Elbette yanında hep, yerini ona bırakacak olan babasıyla birlikte.

8BİR DE KARDEŞİ VAR
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BİR DE KARDEŞİ VAR

Avrupa'nın en çok ilgi çeken kraliyet ailesi Londra'da yaşıyor olabilir. Ama birkaç yıl sonra özellikle de Buckingham Sarayı'nın gelinleri ciddi rakiplerle karşılaşacaklar. Düşes Kate ve Düşes Meghan'ın iki tane rakibi olacak. Çünkü İspanyol kraliyet ailesinin iki küçük prensesi Leonor ve kardeşi Infanta Sofia. Yani İspanya Kralı Felipe ile kraliçe Letizia'nın kızları.

9ASTURIAS PRENSESİ
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ASTURIAS PRENSESİ

Asturias Prensesi unvanını taşıyan ve bugün 14 yaşında olan Leonor, babasından sonra tahtı devralacak. O yüzden de daha şimdiden yerine getirmesi gereken bazı sorumlulukları var. 14 yaşındaki Prenses Leonor, babası ve annesiyle birlikte sık sık resmi görevlere katılıyor, dünya kamuoyu ona daha şimdiden alışıyor.x 

10ANNESİ MODERN ÇAĞIN KÜLKEDİLERİNDEN
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ANNESİ MODERN ÇAĞIN KÜLKEDİLERİNDEN

Babası kral olsa da Prenses Leonor'un annesi Letizia Ortiz, modern çağların külkedilerinden biri. Gazetecilikten haber spikerliğine geçen Letizia Ortiz Rocasolano, 2003 yılında ülkenin veliaht prensi Felipe'nin kalbini çaldı. x

11ANNESİ ESKİ HABER SPİKERİYDİ
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ANNESİ ESKİ HABER SPİKERİYDİ

Aslında bu durum önceleri hatırı sayılır bir kriz yarattı. Çünkü Letizia Ortiz, soylu bir aileden gelmiyordu. Dahası evlenip boşanmıştı. Ama ne olursa olsun hem prens hem de Ortiz kararlıydı, aşkları engel tanımayacak kadar büyüktü. Çift 22 Mayıs 2004'te görkemli bir törenle evlendi. x 

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BACKGRID USA, BACKGRID UK

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