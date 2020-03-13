İspanya Kralı Felipe ve İspanya Kraliçesi Letizia'ya corona testi yapıldı
Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüs paniği İspanya kraliyet sarayının da kapısını çaldı. Kraliçe Letizia ve Kral Felipe'ye de test yapıldı. Bunun nedeni ise Kraliçe Letizia'nın geçtiğimiz cuma katıldığı bir etkinlikte elini sıkıp yanak yanağa öpüştüğü EşitliK Bakanı Irene Montero'nun corona testinin pozitif çıkması. Sonucun bugün açıklanması bekleniyor.
BACKGRID UK
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Eski bir gazeteci ve TV sunucusu olan Kraliçe Letizia, geçen hafta cuma günü bir etkinliğe katılmıştı. Kraliçe, aynı etkinlikte kendisine eşlik eden EşitliK Bakanı Irene Montero ile yan yana oturan ve konuşma yaptı.
2
Etkinliğin sonunda da aracına binmeden önce Montero ile el sıkıştı ve yanak yanağa öperek vedalaştı.
3
Bakan Montero'ya yapılan corona virüs testi sonucunun pozitif çıkmasından sonra Kraliçe Letizia ile Kral Felipe'ye de test yapıldı. Çiftin kızları Leonor ve Sofia'ya test yapılıp yapılmadığı hakkında ise bilgi verilmedi.
4
Kraliçe Letizia ile Kral Felipe, geçtiğimiz çarşamba günü de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuelle Macron ve Brigitte Macron ile, Elysee Sarayı'nda bir araya gelmişti.
5
İspanya'da şu ana kadar üç bine yakın kişide virüs tespit edildi. Bu virüsten kaynaklanan ölümler ise 60'a yaklaştı.
6
İspanya'da, Eşitlik Bakanı İrene Montero'nun yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı, birlikte yaşadığı Başbakan Yardımcısı ve Podemos Partisi lideri Pablo Iglesias'ın da karantinaya alındığı bildirildi. İspanya'da Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Açıklamada, Montero ile birlikte yaşayan Başbakan Yardımcısı Pablo İglesias'ın da tedbir amaçlı karantinada olduğu ifade edildi. İspanya'da koalisyon ortağı aşırı sol Podemos Partisinin lideri İglesias ile birlikte olduğu Bakan İrene Montero'un üç çocuğu bulunuyor. Bu arada Başbakan Pedro Sanchez'in Covid-19 salgını dolayısıyla basın toplantılarını telematik sistem yoluyla yaparak, gazetecilerin sorularını dijital ortamda yanıtlayacağı duyuruldu.