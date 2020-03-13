İspanya Kralı Felipe ve İspanya Kraliçesi Letizia'ya corona testi yapıldı

İspanya'da, Eşitlik Bakanı İrene Montero'nun yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı, birlikte yaşadığı Başbakan Yardımcısı ve Podemos Partisi lideri Pablo Iglesias'ın da karantinaya alındığı bildirildi. İspanya'da Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Açıklamada, Montero ile birlikte yaşayan Başbakan Yardımcısı Pablo İglesias'ın da tedbir amaçlı karantinada olduğu ifade edildi. İspanya'da koalisyon ortağı aşırı sol Podemos Partisinin lideri İglesias ile birlikte olduğu Bakan İrene Montero'un üç çocuğu bulunuyor. Bu arada Başbakan Pedro Sanchez'in Covid-19 salgını dolayısıyla basın toplantılarını telematik sistem yoluyla yaparak, gazetecilerin sorularını dijital ortamda yanıtlayacağı duyuruldu.