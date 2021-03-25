Eski haber spikerinin kızı yakında ülkesini yönetecek: Tahtı doğuştan hazır
O henüz 15 yaşında ama çok da uzak olmayan bir gelecekte ülkesinin sorumlulukları onun omuzlarına yüklenecek. Dün de bu konuda bir ilki yaşadı...
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KRALİYET AİLELERİ TARTIŞILSA DA...
Dünyanın birçok yerinde kraliyet ailelerinin bu çağda da varlığını sürdürüyor olması tartışmaları yükselirken, bu ailelere mensup kişiler de geleceğe yönelik yatırımlarımı sürdürüyor. Bunun en son örneklerinden biri de dün Madrid'de yaşandı.
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GENÇ PRENSES İŞ BAŞINDA
İspanya Kralı Felipe ile eski haber spikeri yeni kraliçe Letizia'nın 15 yaşındaki büyük kızı Prenses Leonor, gelecekte ülkesinin tahtına oturacak. Henüz çok genç olmasına rağmen, Asturias Prensesi unvanını taşıyan Leonor daha şimdiden gelecekteki görevlerine hazırlık yapıyor. Prenses Leonor, dün ilk kez yanında anne ve babası olmadan tek başına resmi bir göreve gitti.
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İLK KEZ TEK BAŞINA
Prenses Leonor, dün Madrid'de bulunan Cervantes Enstitüsü'nün 30'uncu yılı nedeniyle düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Genç prenses, bu şekilde ilk kez tek başına bir görevini yerine getirmiş oldu. Leonor, bugüne kadar babası Felipe, annesi Letizia ve 13 yaşındaki kardeşi Sofia ile birlikte bu tür etkinliklere katılmıştı. Ama bu onun hayatında da bir ilk oldu.
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RAHATLIĞI DİKKAT ÇEKTİ
Etkinliğe giderken, yaşına uygun çiçekli bir elbise giyen genç prenses, koronavirüs önlemi olarak maskesini de eksik etmedi. Küçük yaşlardan beri ailesiyle birlikte bu tür görevlere giden, babasının da yanında bulunduğu çeşitli önemli etkinliklerde konuşmalar yapan Leonor'un rahatlığı da gözlerden kaçmadı.
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GENELLİKLE AİLESİYLE BİRLİKTE GÖREVE GİDİYORDU
Babası Felipe'den sonra tahtın veliahtı olan Prenses Leonor, son aylarda pandemiye rağmen annesi, babası ve kardeşiyle birlikte ziyaretlere ve resmi görevlere de katılıyordu. Ülkesinin gelecekteki hükümdarı olarak yetiştirilen Leonor, daha şimdiden omuzlarında pek çok yaşıtının hayal bile etmeyeceği bir sorumluluk var. Koskoca bir ülke zamanı geldiğinde onun yönetimine geçecek.
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HEP BABASININ YANINDA
O yüzden de daha küçük yaşlarından itibaren bu görevin bilinciyle yetişiyor. Kürsülere çıkıp konuşma yapıyor, ödül törenlerinde ödül dağıtıyor. Kimi zaman da ülkesine gelen resmi konukları ağırlıyor. Elbette yanında hep, yerini ona bırakacak olan babasıyla birlikte.
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BİR DE KARDEŞİ VAR
Avrupa'nın en çok ilgi çeken kraliyet ailesi Londra'da yaşıyor olabilir. Ama birkaç yıl sonra özellikle de Buckingham Sarayı'nın gelinleri ciddi rakiplerle karşılaşacaklar. Düşes Kate ve Düşes Meghan'ın iki tane rakibi olacak. Çünkü İspanyol kraliyet ailesinin iki küçük prensesi Leonor ve kardeşi Infanta Sofia. Yani İspanya Kralı Felipe ile kraliçe Letizia'nın kızları.
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ASTURIAS PRENSESİ
Asturias Prensesi unvanını taşıyan ve bugün 14 yaşında olan Leonor, babasından sonra tahtı devralacak. O yüzden de daha şimdiden yerine getirmesi gereken bazı sorumlulukları var. 14 yaşındaki Prenses Leonor, babası ve annesiyle birlikte sık sık resmi görevlere katılıyor, dünya kamuoyu ona daha şimdiden alışıyor.
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ANNESİ MODERN ÇAĞIN KÜLKEDİLERİNDEN
Babası kral olsa da Prenses Leonor'un annesi Letizia Ortiz, modern çağların külkedilerinden biri. Gazetecilikten haber spikerliğine geçen Letizia Ortiz Rocasolano, 2003 yılında ülkenin veliaht prensi Felipe'nin kalbini çaldı.
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ESKİ HABER SPİKERİ KRALİÇE OLDU
Aslında bu durum önceleri hatırı sayılır bir kriz yarattı. Çünkü Letizia Ortiz, soylu bir aileden gelmiyordu. Dahası evlenip boşanmıştı. Ama ne olursa olsun hem prens hem de Ortiz kararlıydı, aşkları engel tanımayacak kadar büyüktü. Çift 22 Mayıs 2004'te görkemli bir törenle evlendi.
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MAVİ KANLI OLMADIĞI HALDE
Yıllar önce kamera karşısında haber sunarken ileride böyle bir hayatı olacağını hayal bile edemezdi... Ama o şimdi Avrupa'nın en genç kraliçesi. İşte orta sınıf bir aileden gelen eski spiker Letizia Ortiz'in masalları kıskandıran öyküsü. 1972 doğumlu Ortiz Rocasolano, böylece Avrupa'nın en genç kraliçesi olma unvanını da elinde tutuyor. Hem de asil bir aileden gelmediği halde.
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KRALDAN ÇOK O DİKKAT ÇEKTİ
İspanya Kralı Juan Carlos'un tahtı oğlu Prens Felipe'ye bırakma kararı tüm dünyada büyük ilgi uyandırdı. Ama bu ilginin sebebi Kral'ın kendini "tahttan emekli" etmesinden çok yerine geçen oğlunun karısı Letizia Ortiz Rocasolano idi. İspanya'nın Oviedo kentinde dünyaya gelen Letizia Ortiz, tıpkı anne ve babası gibi gazetecilik eğitimi aldı.
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ÖNCE TEPKİ GÖRDÜ
Önce muhabirlik sonra da spikerlik yapmaya başladı. 2003 yılında ise hayatının akışı değişti. Avrupa'daki birçok soylu ailenin "ideal damat adayı" Asturias Prensi Felipe ile tanıştı. Aralarında büyük bir aşk doğdu. Avrupa'da bütün genç kızların gözdesi olan İspanya Veliaht Prensi Felipe'nin Letizia Ortiz'e aşık olması büyük hayal kırıklığı yarattı.
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EVLENİP BOŞANMIŞ OLMASI TARTIŞMA YARATTI
Çünkü Ortiz, soylu bir aileden gelmiyordu. Üstelik de daha önce bir kez evlenip boşanmıştı. Yani bir kraliyet ailesi için hiç de uygun bir gelin adayı değildi.
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AŞK ENGEL TANIMADI
Ama ne olursa olsun hem prens hem de Ortiz kararlıydı, aşkları engel tanımayacak kadar büyüktü. Çift 22 Mayıs 2004'te görkemli bir törenle evlendi. Hem halk hem de kraliyet ailesi sadece güzelliğiyle değil aynı zamanda zarafetiyle de dikkat çeken gelinlerini çok sevdi.Felipe'nin babası bir süre sonra tahtı oğluna bıraktı ve böylece eski haber spikeri Letizia, Kraliçe unvanını aldı.