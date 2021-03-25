Eski haber spikerinin kızı yakında ülkesini yönetecek: Tahtı doğuştan hazır

İLK KEZ TEK BAŞINA Prenses Leonor, dün Madrid'de bulunan Cervantes Enstitüsü'nün 30'uncu yılı nedeniyle düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Genç prenses, bu şekilde ilk kez tek başına bir görevini yerine getirmiş oldu. Leonor, bugüne kadar babası Felipe, annesi Letizia ve 13 yaşındaki kardeşi Sofia ile birlikte bu tür etkinliklere katılmıştı. Ama bu onun hayatında da bir ilk oldu.