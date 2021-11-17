İsmet Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yeni AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz'ın biyografisi
İsmet Yılmaz, yeni AK Parti TBMM Grup Başkanı oldu. Daha önce de aynı görevi üstlenen İsmet Yılmaz, 1 Temmuz 2015 - 17 Kasım 2015 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı görevinde bulunmuştur61, 62 ve 64. Hükûmetlerde Millî Savunma Bakanı olarak görev yapan İsmet Yılmaz'ın kariyerine yönelik araştırmalar başladı. Peki, İsmet Yılmaz kimdir, kaç yaşında?
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Hukukçu, Mühendis İsmet Yılmaz, 1961 yılında dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Denizcilik Okulu Makine Bölümünü ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İsveç Dünya Denizcilik Üniversitesinde Gemi İşletmeleri Teknik Yönetimi alanında ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk alanında iki ayrı yüksek lisans yaptı.
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İsmet Yılmaz, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk alanında doktorasını tamamladı. Kamu ve özel sektörde yaklaşık 20 yıl mühendis ve müşavir avukat olarak çalıştı. Denizcilik Müsteşarı olarak atandı. Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevini yürüttü.
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2007 seçimi öncesi Bağımsız Ulaştırma Bakanı oldu. Seçim sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı. 24, 25 ve 26. Dönemde Sivas Milletvekili seçildi. 61, 62 ve 64. Hükûmetlerde Millî Savunma Bakanı olarak görev yaptı. 25. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı oldu. 65. Hükûmette Millî Eğitim Bakanlığı yaptı. İyi düzeyde İngilizce bilen İsmet Yılmaz, evli ve 3 çocuk babasıdır.