İsmet Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yeni AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz'ın biyografisi

2007 seçimi öncesi Bağımsız Ulaştırma Bakanı oldu. Seçim sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı. 24, 25 ve 26. Dönemde Sivas Milletvekili seçildi. 61, 62 ve 64. Hükûmetlerde Millî Savunma Bakanı olarak görev yaptı. 25. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı oldu. 65. Hükûmette Millî Eğitim Bakanlığı yaptı. İyi düzeyde İngilizce bilen İsmet Yılmaz, evli ve 3 çocuk babasıdır.