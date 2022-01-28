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İsmet İnönü'nün notu 86 yıl sonra ortaya çıktı

#İsmet İnönü#Not#Hüseyin Orak

İsmet İnönü'nün, 12 Eylül 1936 tarihinde Heybeliada'da ziyaretine gelen yazar Hüseyin Orak'ın çocuklarına yazdığı not, 86 yıl sonra Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'ndeki 18, 19 ve 20'nci yüzyıl başlarına ait kitap ve yazmalardan oluşan 'nadir eserler’ koleksiyonunda ortaya çıktı.

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11/13İsmet İnönünün notu 86 yıl sonra ortaya çıktı
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İnönü'nün yazdığı 'Küçük seyyahları tebrik ettim. Seyahat sevmek bir memleket için çok eyi bir şeyi teşvik alınacak bir arzudur' şeklindeki notu, Hüseyin Orak'ın 'Türkiye Kılavuzu' isimli gezi rehberinde bulundu.

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#İsmet İnönü#Not#Hüseyin Orak