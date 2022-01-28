İsmet İnönü'nün notu 86 yıl sonra ortaya çıktı

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İnönü'nün yazdığı 'Küçük seyyahları tebrik ettim. Seyahat sevmek bir memleket için çok eyi bir şeyi teşvik alınacak bir arzudur' şeklindeki notu, Hüseyin Orak'ın 'Türkiye Kılavuzu' isimli gezi rehberinde bulundu.