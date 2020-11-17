İSMEK kursları ertelendi mi, ne zaman başlayacak? İSMEK kurslarıyla ilgili flaş karar

İBB Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri çerçevesinde yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelendi. Yapılan açıklama “Kayıt dönemi süren ve yakında yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Online kurslar ise belirli alanlarda sürdürülecektir.” Denildi.