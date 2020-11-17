İSMEK kursları ertelendi mi, ne zaman başlayacak? İSMEK kurslarıyla ilgili flaş karar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koronavirüs salgını nedeniyle yeni önlemler aldı. Alınan önlemlerden biri de İSMEK kurslarıyla ilgili. Peki, İSMEK kursları ertelendi mi, ne zaman başlayacak?
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İBB, Covid 19 salgınının en yoğun yaşandığı İstanbul’da yaygınlığın artmasını önlemek amacıyla 19 Kasım Perşembe gününden itibaren uygulanacak bir takım tedbirler aldı.
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İBB Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri çerçevesinde yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelendi. Yapılan açıklama “Kayıt dönemi süren ve yakında yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Online kurslar ise belirli alanlarda sürdürülecektir.” Denildi.
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İSMEK NEDİR?
1996 yılında kurulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK), insanların genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilecek, mesleki becerilerini geliştirecek, onları sadece pasif tüketici olmaktan çıkarıp aktif üretici kılacak ve iş gücü piyasasının talep ettiği nitelikli iş gücünü karşılayacak elemanların yetiştirilmesi yönünde yetişkin eğitimi organizasyonları yapmaktadır.
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Bunun yanında İSMEK bünyesinde; sanat ve meslek eğitimlerinin yanı sıra, kursiyerlere ve halka yönelik seminerler, sergiler, defileler, sempozyumlar, yayınlar vb. faaliyetler de yapılmaktadır. İSMEK, İBB Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermektedir. İSMEK'İN VERDİĞİ SANAT VE MESLEK EĞİTİMLERİNİN TAMAMI ÜCRETSİZDİR. İlk yıl 3 kurs merkezinde, 3 branşta, 141 kursiyerle başlayan eğitimler, 2016-2017 eğitim dönemi itibarıyla İstanbul’un 38 ilçesinde, 235 kurs merkezinde, 540 branşta, 2 milyonu aşkın kursiyere ulaşmıştır.