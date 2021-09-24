İSMEK kurs kayıt ekranı: İSMEK kursları nelerdir, kayıt nasıl yapılır?

Uzaktan Eğitim Web Sitesi Üzerinden Eğitimlere Kayıt Olma Adımları:



1. İBB İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezinin verdiği eğitimlerden yararlanmak istiyorsanız Uzem.Ibb.Gov.Tr web sitesi üzerinden kayıt olmak istediğiniz eğitim sayfasındaki "EĞİTİM KAYIT" butonuna tıklayanız.



2. Karşınıza çıkan İSMEK kursiyer giriş sayfasına T.C. kimlik numarınız ve doğum tarihiniz ile giriş yapanız.



3. İsmek Kursiyer Sistemine daha önce kaydolmadıysanız KVKK metinlerini okuyarak onayladıktan sonra kursiyer bilgi formunu doldurunuz.



5. Program tercihi sayfasından seçtiğiniz eğitim adının ve bilgilerinin bulunduğu alandaki "SEÇ" düğmesine tıklayınız.



6. Karşınıza çıkan "Program Tercihi Sihirbaz Paneli" üzerindeki program tercih etme sebeplerinizden birini seçerek kayıt onayınızı verebilirsiniz.



7. Kaydınızı onayladıktan sonra 24 saat içerisinde telefonunuza SMS ile kullanıcı adı şifreniz gönderilecektir.



8. Kaydolduğunuz eğitime Uzem.Ibb.Gov.Tr web sitesinin sağ üstünde yer alan "GİRİŞ" düğmesine tıklayarak veya Https://Uzaktanegitim.Ismek.Istanbul/Lms/Login/Index.Php adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsinizKursiyer İsmek Sistemi Üzerinden Eğitimlere Kayıt Olma Adımları:



1. Uzem.Ibb.Gov.Tr web sayfasının sağ üstünde yer alan "Kayıt" düğmesine tıklayarak veya Kursiyer.Ismek.Istanbul adresinden T.C. kimlik numaranız ve doğum tarihiniz ile Kursiyer İsmek Sistemine giriş yapınız.



2. Kursiyer İsmek Sistemine daha önce kaydolmadıysanız KVKK metinlerini okuyarak onayladıktan sonra kursiyer bilgi formunu doldurunuz.



3. Eğitime kayıt olmak için Kursiyer İsmek Sisteminin web sayfasındaki menüsünde yer alan "Program Tercihi" sekmesine tıklayanız.



4.Eğitim Merkezi ve Program Tercihleri sayfasına ulaştığınızda sol tarafta yer alan programlar arama çubuğuna kayıt olmak istediğiniz eğitim adını yazınız.



5. Eğitim adının üzerine bir kez tıklayanız ve aynı alanın altında yer alan "Filtrele" düğmesine tıklayınız.



6. Seçtiğiniz eğitimin bilgilerinin yer aldığı alandaki "SEÇ" düğmesine tıklayınız.



7. Karşınıza çıkan "Program Tercihi Sihirbaz Paneli" üzerindeki program tercih etme sebeplerinizden birini seçerek kayıt onayınızı verebilirsiniz.



8. Kaydınızı onayladıktan sonra 24 saat içerisinde telefonunuza SMS ile kullanıcı adı şifreniz gönderilecektir.



9. Kaydolduğunuz eğitime Uzem.Ibb.Gov.Tr web sayfasının sağ üstünde yer alan "GİRİŞ" düğmesine tıklayarak veya Https://Uzaktanegitim.Ismek.Istanbul/Lms/Login/Index.Php adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.