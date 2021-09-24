İSMEK kurs kayıt ekranı: İSMEK kursları nelerdir, kayıt nasıl yapılır?
İSMEK kurs kayıtları 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. İSMEK kurslarına kayıt olmak isteyenler işlemlerini 24 Eylül tarihinden itibaren online olarak gerçekleştirebilecek. Uzaktan eğitim programlarına veya eğitim merkezlerine giderek yüz yüze alabileceğiniz eğitimlere kayıtlarınızı online olarak yapabiliyorsunuz. İşte İSMEK kurs kayıt ekranı ve mevcut kurslar
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İSMEK kurslarına her dönemin başında kayıt alınıyor. Kayıtlar İSMEK'in resmi İnternet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı ve doğu tarihinizi girmeniz gerekiyor. Sisteme ilk defa giriş yapıyorsanız öğrenci şartnamesi, online başvuru ve kayıt şartları ile KVKK aydınlatma ve rıza metnini okumanız ve onaylamanız gerekiyor.
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İSMEK KURS KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı ve doğu tarihinizi girmeniz gerekiyor. Sisteme ilk defa giriş yapıyorsanız öğrenci şartnamesi, online başvuru ve kayıt şartları ile KVKK aydınlatma ve rıza metnini okumanız ve onaylamanız gerekiyor.
İlçe, kurs merkezi, alan, branş seçimi yaparak katılmak istediğiniz kurs merkezi ya da eğitimi kolayca seçebiliyorsunuz.
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Uzaktan Eğitim Web Sitesi Üzerinden Eğitimlere Kayıt Olma Adımları:
1. İBB İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezinin verdiği eğitimlerden yararlanmak istiyorsanız Uzem.Ibb.Gov.Tr web sitesi üzerinden kayıt olmak istediğiniz eğitim sayfasındaki "EĞİTİM KAYIT" butonuna tıklayanız.
2. Karşınıza çıkan İSMEK kursiyer giriş sayfasına T.C. kimlik numarınız ve doğum tarihiniz ile giriş yapanız.
3. İsmek Kursiyer Sistemine daha önce kaydolmadıysanız KVKK metinlerini okuyarak onayladıktan sonra kursiyer bilgi formunu doldurunuz.
5. Program tercihi sayfasından seçtiğiniz eğitim adının ve bilgilerinin bulunduğu alandaki "SEÇ" düğmesine tıklayınız.
6. Karşınıza çıkan "Program Tercihi Sihirbaz Paneli" üzerindeki program tercih etme sebeplerinizden birini seçerek kayıt onayınızı verebilirsiniz.
7. Kaydınızı onayladıktan sonra 24 saat içerisinde telefonunuza SMS ile kullanıcı adı şifreniz gönderilecektir.
8. Kaydolduğunuz eğitime Uzem.Ibb.Gov.Tr web sitesinin sağ üstünde yer alan "GİRİŞ" düğmesine tıklayarak veya Https://Uzaktanegitim.Ismek.Istanbul/Lms/Login/Index.Php adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsinizKursiyer İsmek Sistemi Üzerinden Eğitimlere Kayıt Olma Adımları:
1. Uzem.Ibb.Gov.Tr web sayfasının sağ üstünde yer alan "Kayıt" düğmesine tıklayarak veya Kursiyer.Ismek.Istanbul adresinden T.C. kimlik numaranız ve doğum tarihiniz ile Kursiyer İsmek Sistemine giriş yapınız.
2. Kursiyer İsmek Sistemine daha önce kaydolmadıysanız KVKK metinlerini okuyarak onayladıktan sonra kursiyer bilgi formunu doldurunuz.
3. Eğitime kayıt olmak için Kursiyer İsmek Sisteminin web sayfasındaki menüsünde yer alan "Program Tercihi" sekmesine tıklayanız.
4.Eğitim Merkezi ve Program Tercihleri sayfasına ulaştığınızda sol tarafta yer alan programlar arama çubuğuna kayıt olmak istediğiniz eğitim adını yazınız.
5. Eğitim adının üzerine bir kez tıklayanız ve aynı alanın altında yer alan "Filtrele" düğmesine tıklayınız.
6. Seçtiğiniz eğitimin bilgilerinin yer aldığı alandaki "SEÇ" düğmesine tıklayınız.
7. Karşınıza çıkan "Program Tercihi Sihirbaz Paneli" üzerindeki program tercih etme sebeplerinizden birini seçerek kayıt onayınızı verebilirsiniz.
8. Kaydınızı onayladıktan sonra 24 saat içerisinde telefonunuza SMS ile kullanıcı adı şifreniz gönderilecektir.
9. Kaydolduğunuz eğitime Uzem.Ibb.Gov.Tr web sayfasının sağ üstünde yer alan "GİRİŞ" düğmesine tıklayarak veya Https://Uzaktanegitim.Ismek.Istanbul/Lms/Login/Index.Php adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.
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İSMEK KURSLARI NELERDİR?
Yeni bir meslek edinmeyi amaçlayan veya mesleğinde sürekli gelişimi hedefleyenler için çeşitli eğitimlerin yer aldığı bu dalda; Bilişim Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Grafik ve Teknik Tasarım, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Mesleki Teknik Eğitim, Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi, Muhasebe ve Finans, Robotik ve İnovasyon, Turizm ve Otelcilik, Yönetim ve Hizmet ile Ziraat alanları yer alıyor.
Kişisel Gelişim kategorisinde Dil Eğitimleri ve Kişisel Gelişim ve Eğitim branşları bulunuyor.