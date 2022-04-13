İsmail YK kimdir, kaç yaşında, nereli? İsmail Yk İbo Show konukları arasında

Yurtseven Kardeşler olarak 1985 ve 1987 yıllarında 2 amatör albüm çıkarmışlardır. 1988 yılında ZDF televizyonunda "Nachbarn in Europa" adlı programa davet edilmiştir. 13 yaşında tam olarak sahne hayatına başlamış ve 1995 yılında ise profesyonel müzik kariyerine adım atmıştır. Alişan, Seda Sayan, Kibariye, Ebru Yaşar gibi sanatçılara birçok beste vermiş, albümlerinde aranje ve müzik yönetmenliği yapmıştır. Konservatuvarda piyano ve gitar mezunudur.