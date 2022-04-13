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İsmail YK kimdir, kaç yaşında, nereli? İsmail Yk İbo Show konukları arasında

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İbo Show konukları arasında bu hafta sempatik tavırları ve şarkılarıyla İsmail YK yer alıyor. Yurtseven Kardeşler Müzik grubunun en küçük solisti olan İsmail YK şarkıları ile müzik yolculuüuna tek başına devam ediyor. Peki, İsmail YK kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte sevilen İsmail YK şarkıları...

1/4İsmail YK kimdir, kaç yaşında, nereli İsmail Yk İbo Show konukları arasında

İsmail YK'nın hayatı ve biyografisi Televizyon başındakiler tarafından merak konusu oldu. Bu hafta İbo Show konukları arasında yer alan İsmail YK şarkıları ile ekran başındakilere keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Peki, İsmail YK kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, İsmail YK şarkıları ve hayatı...

2/4İSMAİL YK KİMDİR

İSMAİL YK KİMDİR?

Yurtseven Kardeşler Müzik grubunun en küçük solistidir. 1978 yılında Sivas'tan Almanya'ya fabrika işçisi olarak göç eden Ali Rıfat ve eşi Zerife Yurtseven çiftinin müzikle uğraşan beş çocuğundan en küçüğü olan İsmail YK, 5 Temmuz 1978 yılında sabah 05.00'te Almanya, Hamm'da dünyaya gelmiştir. 7 yaşında kardeşleriyle birlikte sahnelere çıkmaya başlamıştır. 

3/4İsmail YK kimdir, kaç yaşında, nereli İsmail Yk İbo Show konukları arasında

Yurtseven Kardeşler olarak 1985 ve 1987 yıllarında 2 amatör albüm çıkarmışlardır. 1988 yılında ZDF televizyonunda "Nachbarn in Europa" adlı programa davet edilmiştir. 13 yaşında tam olarak sahne hayatına başlamış ve 1995 yılında ise profesyonel müzik kariyerine adım atmıştır. Alişan, Seda Sayan, Kibariye, Ebru Yaşar gibi sanatçılara birçok beste vermiş, albümlerinde aranje ve müzik yönetmenliği yapmıştır. Konservatuvarda piyano ve gitar mezunudur.

4/4İSMAİL YK ALBÜMLERİ

İSMAİL YK ALBÜMLERİ

Şappur Şuppur (2004)

Bombabomba.com (2006)

Bas Gaza (2008)

Haydi Bastır (2009)

Psikopat (2011)

Metropol (2012)

Kıyamet (2015)

Tansiyon (2018)

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