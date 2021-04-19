İsmail Uygur kimdir, kaç yaşındaydı? Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un biyografisi
İsmail Uygur ile ilgili yapılan açıklamada hayatını kaybettiği açıklandı. Solunum rahatsızlığı bulunan Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur, 1.5 ay önce oturduğu apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenmiş ve tedavi görmeye başlamıştı. Peki, İsmail Uygur kimdir, kaç yaşındaydı? İşte hakkında merak edilenler
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Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hayatını kaybetti. Oturduğu apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen ve solunum rahatsızlığı bulunan Ramazan İsmail Uygur (57), 4 gün önce tekrar rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İşte 1964 yılında Torbalı'da dünyaya gelen Uygur’un biyografisi
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İSMAİL UYGUR KİMDİR?
Ramazan İsmail Uygur, 1964 yılında Torbalı'da dünyaya geldi. İlk ve lise eğitimini Torbalı’da gördü. İzmir Ege Üniversitesi’nde Türk-İslam Felsefesi-Sosyoloji ve Psikoloji Eğitimi görerek lisans eğitimini tamamladı.
Uygur, 1982 yılından beri Torbalı’da serbest muhasebecilik mesleğini yerine getirdi. 1992 yılından itibaren yana üyesi ve çeşitli kademelerde yöneticisi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olarak gösterildi ve 10 yıl Torbalı Belediye Başkanlığı yaptı.
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Ramazan İsmail Uygur, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimde CHP'den 3. kez Torbalı Belediye Başkanı oldu. Uygur, evli ve 2 çocuk babasıdır.