İsmail Türüt kimdir, nereli, evli mi? İşte İsmail Türüt’ün hayatıyla ilgili bilgiler

1982 yılında Laz Uşağı ile adlı ilk albümünü çıkardı. Kanal 7, TGRT, Flash TV ve Vizyon Türk TV'de Türüt Show'u ile Kanal 7 ve Flash TV'de Fıkralarla Türkiye ve Meltem TV'den "Türütten Türküler" programı sundu. TGRT'de Tirvana ve Kanal 7'de Naber Bacanak adlı dizide başrol'ü oynadı. Türkiye’de yurt içi ve yurt dışında olmak üzere en çok konser veren 5 sanatçıdan bir tanesidir. 2010 yılında Kırktan Sonra albümü piyasa Türkiye ve yurt dışında birçok Avrupa ülkesinde satışa sunuldu.