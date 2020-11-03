İsmail Küçükkaya neden yok, nerede? İsmail Küçükkaya’dan koronavirüs açıklaması
İsmail Küçükkaya neden yok sorusu gündemde yer alıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen sabah kuşağı programını sunan İsmail Küçükkaya’nın neden canlı yayında olmadığı merak konusu haline geldi. Fox TV’de yayınlanan programın sunucusu konu ile ilgili şahsi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Peki İsmail Küçükkaya nerede? İşte Küçükkaya tarafından yapılan açıklama…
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İsmail Küçükkaya’nın neden programda olmadığı, Çalar Saat programı izleyicileri tarafından araştırılıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen programın sunucusu Küçükkaya daha önce yaptığı açıklamada Covid-19 test sonucunu beklediğini ifade etmişti. Küçükkaya son durumu hakkında açıklama yaptı ve test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu. İşte açıklamanın tamamı
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İSMAİL KÜÇÜKKAYA NEDEN YOK?
İsmail Küçükkaya resmi hesabı üzerinden yaptığı açıklamada koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. İşte o açıklama:
'Aklımız, kalbimiz İzmir'de. Kayıplarımız var, acımız büyük. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Enkaz altında kalanlar için dua ediyoruz. Bu şartlarda kişinin kendi durumundan bahsetmesi hoş değil. Kendimi bu duruma düşürmek istemem lakin küçük bir açıklama yapmaya mecburum. Perşembe günü test yaptırdım ve izolasyona girdim. Yaptırdığım covid 19 test sonucum pozitif çıktı. Tedavi sürecim evde devam ediyor.Semptomlarım ağır seyretmiyor, durumum iyi. Teşekkür ederim. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır ve metanet dilerim.'