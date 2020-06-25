Eda Demirci'nin annesi Ayla Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı! İsmail Küçükkaya kızımı tehdit etti, ‘sana öyle bir iftira atarım ki 40 yıl Samsun’da gezemezsin’

Kızım Mart 2018'de İsmail Küçükkaya'dan şiddet gördü. İsmail beni aradı, "Kızın benim evimde bana bağırıyor" dedi. Bu sırada da Eda, "Anne beni dövüyor. Beni kurtar" diye arkadan bağırıyordu. Olay da şöyle gelişmiş: İsmail'in telefonuna 'Arayayım mı?' diye bir mesaj geliyor, bunun üzerine Eda da telefonunu İsmail'e uzatıyor. İsmail de bir panik halinde telefonu alıp bir şeyler siliyor ve taraflar arasında bu şekilde kavga ortaya çıkıyor. Yaşanan şiddet olayından sonra İsmail bana telefonda Eda'nın ağzını kapattığını ve dışarıdan gözükmesin diye kütüphaneye doğru sürüklediğini anlattı.