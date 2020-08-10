İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran aşklarını ilan etti, eski eş sessizliğini bozdu!

Ardından da "Çok mesaj alıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum ama bana 'neden konuşmadınız?' demeyin. Benim tarzım değil bulunduğum seviyeden aşağıya bakamıyorum. Dolayısı ile her şey ortaya kendiliğinden çıkar. O hep benim yanımda ilahi adaletni sevdiğim..." dedi.