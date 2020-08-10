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Haber Giriş: 10 Ağustos 2020 - 08:15,

İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran aşklarını ilan etti, eski eş sessizliğini bozdu!

Duygu Kumarki’yle 4 yıllık evliliğini noktalayan İsmail Hacıoğlu’nun, “Çocuk” dizisindeki rol arkadaşı Merve Çağıran’la aşk yaşadığı iddia edilmişti.

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Boşanmanın ardından İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran'ın Bozburun’da tatil yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu haberler karşısında sessizliğini koruyan aşıklardan ilk fotoğraf geldi.

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İsmail Hacıoğlu, sosyal medya hesabından bu siyah beyaz fotoğrafı paylaşarak aşklarını ilan etti. Hacıoğlu, paylaşımına "10 üzerinden 12 siyah beyaz" notunu düştü.

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İsmail Hacıoğlu'nun ardından gözler eski eşi Duygu Kaya Kumarki'ye çevrildi. Genç kadın, sessizliğini Instagram sayfasında bozdu.

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Duygu Kaya Kumarki önce sayfasında 'Arsız güçlü olunca, haklı suçlu olurmuş...' notunu paylaştı.

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Ardından da "Çok mesaj alıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum ama bana 'neden konuşmadınız?' demeyin. Benim tarzım değil bulunduğum seviyeden aşağıya bakamıyorum. Dolayısı ile her şey ortaya kendiliğinden çıkar. O hep benim yanımda ilahi adaletni sevdiğim..." dedi.

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'Hacıoğlu' soyadını kullanmaya devam eden Duygu Kaya Kumarki bunun nedenini de açıkladı.

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"Soyadım mahkeme kararıyla 'Hacıoğlu'dur Duygu Kumarki Hacıoğlu olarak kullanıyorum "anne baba olarak böyle olmasını uygun gördük kızımız Yemin için."

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"Bu soyadı kızımın da soyadı çocuğumuz söz konusu iken şahsi kararlar vermek mümkün değil ve biz Yemin'in anne babasıyız o yüzden merakla sorduğunuz bu soruya cevap olsun Anne ve baba olan herkes çok net anlayacaktır. "

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