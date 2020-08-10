İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran aşklarını ilan etti, eski eş sessizliğini bozdu!

Boşanmanın ardından İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran'ın Bozburun’da tatil yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu haberler karşısında sessizliğini koruyan aşıklardan ilk fotoğraf geldi.
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İsmail Hacıoğlu, sosyal medya hesabından bu siyah beyaz fotoğrafı paylaşarak aşklarını ilan etti. Hacıoğlu, paylaşımına "10 üzerinden 12 siyah beyaz" notunu düştü.
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İsmail Hacıoğlu'nun ardından gözler eski eşi Duygu Kaya Kumarki'ye çevrildi. Genç kadın, sessizliğini Instagram sayfasında bozdu.
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Duygu Kaya Kumarki önce sayfasında 'Arsız güçlü olunca, haklı suçlu olurmuş...' notunu paylaştı.
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Ardından da "Çok mesaj alıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum ama bana 'neden konuşmadınız?' demeyin. Benim tarzım değil bulunduğum seviyeden aşağıya bakamıyorum. Dolayısı ile her şey ortaya kendiliğinden çıkar. O hep benim yanımda ilahi adaletni sevdiğim..." dedi.
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'Hacıoğlu' soyadını kullanmaya devam eden Duygu Kaya Kumarki bunun nedenini de açıkladı.
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"Soyadım mahkeme kararıyla 'Hacıoğlu'dur Duygu Kumarki Hacıoğlu olarak kullanıyorum "anne baba olarak böyle olmasını uygun gördük kızımız Yemin için."
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"Bu soyadı kızımın da soyadı çocuğumuz söz konusu iken şahsi kararlar vermek mümkün değil ve biz Yemin'in anne babasıyız o yüzden merakla sorduğunuz bu soruya cevap olsun Anne ve baba olan herkes çok net anlayacaktır. "