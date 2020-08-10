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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 10 Ağustos 2020 - 18:44,

İsmail Hacıoğlu: İki genç insanı linç etmeye kalkıyorsunuz

İsmail Hacıoğlu, dün Merve Çağıran’la fotoğrafını paylaştıktan sonra yapılan bazı negatif yorumlara tepki gösterdi.

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Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hacıoğlu şunları söyledi:

-Benim paylaşımımdan sonra birbirine umutla bakan iki genç insanı linç etmeye kalkıyorsunuz
-İlişki dediğiniz bir günde biten şey değil
-Pandemiden dolayı geciktiğimiz boşanma sürecinde yaşadıklarımız bizi ilgilendirir
-Ne eşyamız kırıldı ne de sesimiz yükseldi birbirimize
-Asla üçüncü bir kişiden ötürü boşanmadık,karşılıklı anlaşarak boşandık

2NE OLMUŞTU
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NE OLMUŞTU

Boşanmanın ardından İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran'ın Bozburun’da tatil yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu haberler karşısında sessizliğini koruyan aşıklardan ilk fotoğraf geldi.

3AŞKINI İLAN ETTİ
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AŞKINI İLAN ETTİ

İsmail Hacıoğlu, sosyal medya hesabından bu siyah beyaz fotoğrafı paylaşarak aşklarını ilan etti. Hacıoğlu, paylaşımına "10 üzerinden 12 siyah beyaz" notunu düştü.

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İsmail Hacıoğlu'nun ardından gözler eski eşi Duygu Kaya Kumarki'ye çevrildi. Genç kadın, sessizliğini Instagram sayfasında bozdu.

5ARSIZ GÜÇLÜ OLUNCA...
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ARSIZ GÜÇLÜ OLUNCA...

Duygu Kaya Kumarki önce sayfasında 'Arsız güçlü olunca, haklı suçlu olurmuş...' notunu paylaştı.

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Ardından da "Çok mesaj alıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum ama bana 'neden konuşmadınız?' demeyin. Benim tarzım değil bulunduğum seviyeden aşağıya bakamıyorum. Dolayısı ile her şey ortaya kendiliğinden çıkar. O hep benim yanımda ilahi adaletni sevdiğim..." dedi.

7MESAJLARI SİLDİ
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MESAJLARI SİLDİ

Duygu Kaya Kumarki, bu paylaşımlarını bir süre sonra kaldırdı.

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