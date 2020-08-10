İsmail Hacıoğlu: İki genç insanı linç etmeye kalkıyorsunuz

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hacıoğlu şunları söyledi:
-Benim paylaşımımdan sonra birbirine umutla bakan iki genç insanı linç etmeye kalkıyorsunuz -İlişki dediğiniz bir günde biten şey değil -Pandemiden dolayı geciktiğimiz boşanma sürecinde yaşadıklarımız bizi ilgilendirir -Ne eşyamız kırıldı ne de sesimiz yükseldi birbirimize -Asla üçüncü bir kişiden ötürü boşanmadık,karşılıklı anlaşarak boşandık
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NE OLMUŞTU
Boşanmanın ardından İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran'ın Bozburun’da tatil yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu haberler karşısında sessizliğini koruyan aşıklardan ilk fotoğraf geldi.
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AŞKINI İLAN ETTİ
İsmail Hacıoğlu, sosyal medya hesabından bu siyah beyaz fotoğrafı paylaşarak aşklarını ilan etti. Hacıoğlu, paylaşımına "10 üzerinden 12 siyah beyaz" notunu düştü.
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İsmail Hacıoğlu'nun ardından gözler eski eşi Duygu Kaya Kumarki'ye çevrildi. Genç kadın, sessizliğini Instagram sayfasında bozdu.
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ARSIZ GÜÇLÜ OLUNCA...
Duygu Kaya Kumarki önce sayfasında 'Arsız güçlü olunca, haklı suçlu olurmuş...' notunu paylaştı.
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Ardından da "Çok mesaj alıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum ama bana 'neden konuşmadınız?' demeyin. Benim tarzım değil bulunduğum seviyeden aşağıya bakamıyorum. Dolayısı ile her şey ortaya kendiliğinden çıkar. O hep benim yanımda ilahi adaletni sevdiğim..." dedi.
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MESAJLARI SİLDİ
Duygu Kaya Kumarki, bu paylaşımlarını bir süre sonra kaldırdı.